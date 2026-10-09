Ante la opción inminente de que el Claro Arena no pueda recibir el duelo entre Coquimbo y O'Higgins, aparecen dos nuevas alternativas que cumplan con lo que quieren en Quilín: no cambiar la fecha.

Si bien todavía no es un hecho, el aluvión que sacudió a la comuna de Las Condes obligará a cambiar la sede de la Final de Copa de la Liga entre Coquimbo Unido y O’Higgins, que en principio se debe jugar el viernes 16 de octubre en el Claro Arena.

La instalación del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID) en el recinto, además de la declaración de zona de catástrofe en la zona obligarán a mover la definición del recinto precordillerano. Ante esa eventualidad, en la ANFP ya toman medidas.

Según dio a conocer Radio ADN, en Quilín realizarán una visita técnica al Claro Arena este martes 13 de octubre para definir si la Final de Copa de la Liga se puede jugar allí o cambiar de estadio, para lo cual ya cuentan con dos alternativas.

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El “Plan B” de la ANFP para Final de Copa de la Liga

El citado medio apunta a que la primera opción es no sacarlo de la Región Metropolitana y llevar el lance al Estadio Santa Laura, donde el dueño de casa Unión Española recién jugará el lunes 19 por Primera B ante Deportes Copiapó.

La otra alternativa que maneja la ANFP es lo que se pensó en el inicio, que es llevar la Final de Copa de la Liga fuera de Santiago, y ahí emerge como opción el Estadio Bicentenario Iván Azócar, es decir, el Fiscal de Talca, lo que será perjudicial para Coquimbo por factor distancia.

Sea cual sea la opción, indica la emisora, en la dirigencia del fútbol chileno quieren mantener la fecha de realización del encuentro, es decir, el viernes 16 de octubre a las 20:30 horas. Habrá que esperar unos días más para tener una respuesta definitiva.

En síntesis