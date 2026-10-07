Si bien es un aspecto a considerar para el duelo con O'Higgins, el técnico con Coquimbo expresó a RedGol que "cuando se llega a una final, no se mira donde jugamos".

En una semana y media, el próximo viernes 16 de octubre, se jugará la gran final de la primera edición en Copa de la Liga, donde Coquimbo Unido y O’Higgins buscarán el primer título de la temporada, en duelo a disputarse en el Claro Arena.

Una definición que debió haberse jugado a mediados de este año, que luego cambió de sede tras ser inicialmente programado en Valparaíso. Todo para encontrar al primer representante chileno en la próxima edición de la Copa Libertadores.

De cara a esta definición, el técnico de Coquimbo, Hernán Caputto, hizo reparos en el hecho de que el duelo con O’Higgins se juegue en césped sintético, y manifestó en diálogo con RedGol que “siempre creo que sería ideal jugar en pasto natural“.

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Caputto palpita final en Copa de la Liga

“La verdad es que siempre creo que sería ideal jugar en pasto natural, pero al final el estadio es de primera calidad, el sintético también y bueno nos adaptaremos”, expresó el estratega pirata por el hecho de llevar la definición al Claro Arena.

Pensando en el lance con O’Higgins, Caputto expresó que “es un partido lindo, llegar a esta instancia es muy bueno, los dos equipos hemos estado en competencias internacionales, tenemos un trajín de más de 50 partidos, pero todo tiene recompensa”.

De todas maneras, el estratega dejó en claro a RedGol que ya habrá tiempo para trabajar en la definición, pues “el partido más importante es el primero (con Cobreloa), después por supuesto Colo Colo y después la final en Copa de la Liga, que la afrontaremos como corresponde”.

¿Cuándo es la definición?

Luego de tantos aplazamientos, el encuentro definitorio por Copa de la Liga entre Coquimbo Unido y O’Higgins se disputará este viernes 16 de octubre desde las 20:30 horas.

En síntesis