El ex timonel del fútbol chileno cree que el ex mandamás de Palestino reúne las competencias para llegar al sillón de Quilín.

El fútbol chileno vivirá un mes clave, porque el 19 de noviembre se realizan las elecciones de presidente de la ANFP, con dos listas inscritas que buscarán los votos necesarios para liderar el balompié nacional por los próximos cuatro años.

Hace un tiempo se confirmó que el ex presidente de Palestino, Jorge Uauy, iba a buscar nuevamente llegar al sillón de Quilín; y tiene un sorpresivo rival, ya que Jorge Yunge se tragó sus palabras (en julio dijo que no se presentaría a las elecciones) y finalmente se presentó como candidato.

La ventaja la tendría Uauy, sin embargo, existen clubes indecisos y aún no hay claridad sobre el nombre del posible ganador a la presidencia de la ANFP, que tendrá que definir como primera gran medida el nombre del nuevo DT de la selección chilena.

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Ricardo Abumohor apuesta por Jorge Uauy como presidente de la ANFP

Para muchos el mejor presidente de la historia de la ANFP fue Ricardo Abumohor, quien encabezó al fútbol chileno desde 1993 hasta 1999, con la clasificación al Mundial de Francia 1998 como gran hito.

El ex dueño de O’Higgins conversó con RedGol y reveló que cree en las cualidades de Jorge Uauy, a quien conoce, debido a que pertenece a la gran colonia palestina avecindada en Chile.

Ricardo Abumohor en radio ADN.

“El presidente será de transición, provisorio por la separación de la Federación… Hay mucho que hay que cambiar y transparentar en el fútbol chileno. Se requieren personas realmente dedicadas a esto para darle el marco que corresponde al mundo actual. Creo que Jorge Uauy lo que hacer, está capacitado“.

En tanto, Ricardo Abumohor señaló que no tiene mucha información sobre el otro candidato, Jorge Yunge, quien es la mano derecha de Pablo Milad y apunta a la continuidad del ex lanzador de la bala.

“No lo conozco, no creo que sea de la colonia… No lo conozco, he estado alejado de la dirigencia en el tiempo tiempo”, cerró Ricardo Abumohor.