Pronósticos Huachipato vs O’Higgins: los Acereros buscan acercarse a la Copa Sudamericana

RedGol te entrega los mejores pronósticos para apostar en Huachipato vs O'Higgins, por la fecha 24 del Campeonato Nacional.

Nuestros picks Pronósticos: Huachipato vs O’Higgins Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico Ambos equipos anotarán: Sí + Total de goles: Más de 2.5 Huachipato cumplió ambos mercados en cuatro de sus últimos cinco partidos, mientras O’Higgins lo hizo en cinco de siete. Además, las dos visitas recientes del Celeste terminaron 2-1. 1xBet 2.00 Pronóstico Anota en cualquier momento: Lionel Altamirano Lionel Altamirano marcó ante Universidad de Concepción y suma cuatro goles en sus últimos ocho partidos. Además, ya firmó un doblete frente a O’Higgins y acumula 10 tantos en la Liga de Primera. 1xBet 2.60 Pronóstico Intervalo de gol (76-90 Mins): Sí En nueve de los 11 partidos de Huachipato como local hubo goles desde el minuto 76, mientras O’Higgins registró esta tendencia en siete de sus 12 presentaciones como visitante. 1xBet 1.92 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Huachipato y O’Higgins se enfrentarán este sábado 10 de octubre a las 17:30 horas, en el marco de la fecha 24 de la Liga de Primera.

Los Acereros suman tres encuentros sin caídas en el torneo y marchan novenos con 31 puntos, a dos de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana. El Capo de Provincia, por su parte, está decimotercero con 27, a cinco de la zona de descenso. La próxima semana será histórica para el Celeste, ya que disputará la final de la Copa de la Liga ante Coquimbo Unido: el viernes 16 en el Claro Arena.

En la antesala de este partido, nuestro especialista te brinda los tres mejores pronósticos para Huachipato vs O’Higgins, para que los tengas en cuenta antes de apostar.

Las estadísticas señalan que los dos cuadros anotarán

En cuatro de los últimos cinco partidos de Huachipato entre el Campeonato Nacional y la Copa Chile, ambos equipos consiguieron marcar y se registraron más de dos goles.

En cinco de los siete encuentros anteriores de O’Higgins entre liga y copa, también convirtieron los dos conjuntos y hubo tres tantos o más.

Además, las dos visitas más recientes del Celeste al Negriazul terminaron con triunfo del local por 2-1.

Ambos equipos anotarán: Sí + Total de goles: Más de 2.5 – 2.00 en 1xbet

Altamirano quiere seguir sumando goles

Lionel Altamirano viene de marcar uno de los tantos de Huachipato en la victoria por 2-0 ante Universidad de Concepción. El delantero suma cuatro conquistas en sus últimos ocho partidos y acumula 10 goles en la Liga de Primera.

El atacante registró un doblete ante O’Higgins en la fecha 16 del torneo 2025. Además, está a tres tantos de igualar a Manuel Villalobos, segundo máximo goleador en la historia del club, con 38 anotaciones.

Anota en cualquier momento: Lionel Altamirano – 2.60 en 1xbet

Los números ponen el foco en los goles después del minuto 75

En nueve de los 11 partidos de los Acereros como locales en el certamen, se registraron goles a partir del minuto 76.

Por su parte, en siete de las 12 actuaciones del Capo de Provincia como visitante, también hubo anotaciones después de cumplirse el minuto 75.

Intervalo de gol (76-90 Mins): Sí – 1.92 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: Huachipato vs O’Higgins Cuotas ofrecidas por 1xBet Huachipato 2.96 1xBet Empate 3.30 1xBet O’Higgins 2.17 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Las tendencias previas apuntan a un partido con alternativas ofensivas, pero no todos los mercados tienen que definirse antes del pitazo inicial. El gol de Altamirano o las anotaciones después del minuto 75 son opciones que pueden adquirir todavía más valor según el desarrollo del encuentro, por lo que quienes prefieran esperar para analizar el ritmo, las ocasiones y el marcador pueden conocer cómo funciona 1xbet en vivo y qué alternativas ofrece durante los 90 minutos.

Historial de Huachipato vs O’Higgins: últimos partidos