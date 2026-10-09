Pronósticos Cobresal vs Universidad de Concepción: una batalla por el descenso en el Campeonato Nacional

RedGol te acerca los mejores pronósticos para apostar en Cobresal vs Universidad de Concepción, por la fecha 24 del Campeonato Nacional.

Nuestros picks Pronósticos: Cobresal vs Universidad de Concepción Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico Total de goles: Más de 2.5 Cobresal superó los dos goles en tres de sus últimos cuatro partidos, mientras Universidad de Concepción lo hizo en tres de cinco. Además, dos de sus tres duelos terminaron con tres tantos. 1xBet 1.71 Pronóstico Intervalo de gol (76-90 Mins): Sí En siete de los últimos ocho partidos de Cobresal hubo al menos un gol después del minuto 76, tendencia que también se repitió en las cuatro presentaciones recientes de Universidad de Concepción. 1xBet 1.90 Pronóstico Total de saques de esquina de Cobresal: Más de 4.5 + Total de saques de esquina de Universidad de Concepción: Menos de 5.5 Cobresal superó los cuatro córners en 10 de sus 11 partidos como local, mientras Universidad de Concepción registró menos de seis en nueve de sus 12 visitas durante el campeonato. 1xBet 2.09 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Cobresal y Universidad de Concepción abrirán la fecha 24 del Campeonato Nacional 2026 este sábado 10 de octubre, a las 15:00 horas, en el Estadio El Cobre, en un partido absolutamente determinante por la permanencia.

El Minero ganó sus últimos dos partidos como local y salió de la zona de descenso: está decimocuarto con 24 puntos. El Campanil, en cambio, suma tres derrotas consecutivas y cayó a la zona roja con 22 unidades. Por ello, este compromiso podría determinar qué equipo quedará con menos posibilidades de mantener la categoría.

En la previa del partido, nuestro especialista te acerca los tres mejores pronósticos para Cobresal vs Universidad de Concepción, para que los tengas en cuenta a la hora de apostar.

Un choque directo por el descenso a la espera de goles

En tres de los últimos cuatro partidos de Cobresal en el torneo, se marcaron más de dos goles.

En tres de los cinco compromisos recientes de Universidad de Concepción, también hubo tres tantos o más.

Además, dos de los tres enfrentamientos entre ambos en esta temporada terminaron con tres anotaciones.

Total de goles: Más de 2.5 – 1.71 en 1xbet

El final del partido promete ser emocionante

En siete de los últimos ocho encuentros de los Mineros en el Campeonato Nacional, se registró al menos un gol después del minuto 76.

En las cuatro presentaciones más recientes del Campanil, también hubo anotaciones durante ese tramo final.

Intervalo de gol (76-90 Mins): Sí – 1.90 en 1xbet

Los córners pueden ser protagonistas del encuentro

En 10 de sus 11 partidos como local, el elenco legionario tuvo más de cuatro córners a favor.

Por su parte, la UdeC ejecutó menos de seis tiros de esquina en nueve de sus 12 actuaciones en condición de visitante.

Total de saques de esquina de Cobresal: Más de 4.5 + Total de saques de esquina de Universidad de Concepción: Menos de 5.5 – 2.09 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: Cobresal vs Universidad de Concepción Cuotas ofrecidas por 1xBet Cobresal 2.04 1xBet Empate 3.40 1xBet Universidad de Concepción 3.16 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Con la permanencia en juego y varios mercados que pueden resultar atractivos, desde los goles hasta los córners, este Cobresal vs Universidad de Concepción ofrece distintas alternativas para armar una jugada. Si tienes pensado apostar en 1xBet, antes de hacerlo puedes revisar el código promocional de 1xbet disponible y conocer cómo utilizarlo para aprovechar las condiciones promocionales de la plataforma.

Historial de Cobresal vs Universidad de Concepción: últimos partidos