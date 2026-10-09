Pronósticos Cobresal vs Universidad de Concepción: una batalla por el descenso en el Campeonato Nacional

Pronósticos: Cobresal vs Universidad de Concepción
Cobresal y Universidad de Concepción abrirán la fecha 24 del Campeonato Nacional 2026 este sábado 10 de octubre, a las 15:00 horas, en el Estadio El Cobre, en un partido absolutamente determinante por la permanencia.
El Minero ganó sus últimos dos partidos como local y salió de la zona de descenso: está decimocuarto con 24 puntos. El Campanil, en cambio, suma tres derrotas consecutivas y cayó a la zona roja con 22 unidades. Por ello, este compromiso podría determinar qué equipo quedará con menos posibilidades de mantener la categoría.
En la previa del partido, nuestro especialista te acerca los tres mejores pronósticos para Cobresal vs Universidad de Concepción, para que los tengas en cuenta a la hora de apostar.
Un choque directo por el descenso a la espera de goles
En tres de los últimos cuatro partidos de Cobresal en el torneo, se marcaron más de dos goles.
En tres de los cinco compromisos recientes de Universidad de Concepción, también hubo tres tantos o más.
Además, dos de los tres enfrentamientos entre ambos en esta temporada terminaron con tres anotaciones.
Total de goles: Más de 2.5 – 1.71 en 1xbet
El final del partido promete ser emocionante
En siete de los últimos ocho encuentros de los Mineros en el Campeonato Nacional, se registró al menos un gol después del minuto 76.
En las cuatro presentaciones más recientes del Campanil, también hubo anotaciones durante ese tramo final.
Intervalo de gol (76-90 Mins): Sí – 1.90 en 1xbet
Los córners pueden ser protagonistas del encuentro
En 10 de sus 11 partidos como local, el elenco legionario tuvo más de cuatro córners a favor.
Por su parte, la UdeC ejecutó menos de seis tiros de esquina en nueve de sus 12 actuaciones en condición de visitante.
Total de saques de esquina de Cobresal: Más de 4.5 + Total de saques de esquina de Universidad de Concepción: Menos de 5.5 – 2.09 en 1xbet
Cuotas: Cobresal vs Universidad de Concepción
Con la permanencia en juego y varios mercados que pueden resultar atractivos, desde los goles hasta los córners, este Cobresal vs Universidad de Concepción ofrece distintas alternativas para armar una jugada. Si tienes pensado apostar en 1xBet, antes de hacerlo puedes revisar el código promocional de 1xbet disponible y conocer cómo utilizarlo para aprovechar las condiciones promocionales de la plataforma.
Historial de Cobresal vs Universidad de Concepción: últimos partidos
- Cobresal 2-1 Universidad de Concepción (Copa de la Liga 2026)
- Universidad de Concepción 1-0 Cobresal (Campeonato Nacional 2026)
- Universidad de Concepción 2-1 Cobresal (Copa de la Liga 2026)
- Cobresal 3-1 Universidad de Concepción (Campeonato Nacional 2020)
- Universidad de Concepción 2-2 Cobresal (Campeonato Nacional 2020)