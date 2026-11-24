El cuadro cruzado está en el mercado de entrenadores y busca a un nuevo cuerpo técnico de cara a la temporada 2027.

La temporada 2026 está llegando a su fin y la lista de objetivos de Universidad Católica no está cumplida, puesto que sumó otro año sin ganar ningún título y ya van cinco.

Los cruzados vienen de perder feo ante Colo Colo por 3-0, resultado que prácticamente los deja afuera de la lucha por el Chile 2, ya que Universidad de Chile se escapó a cinco puntos.

En la precordillera están en etapa de evaluaciones y todo apunta a que el entrenador argentino, Daniel Garnero, no seguirá en el club para 2027, ya que él mismo reconoció que no ha conversado con los dirigentes para renovar.

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La UC tiene en la mira a Diego Martínez como entrenador

Universidad Católica busca entrenador y ya empezaron los rumores. Los primeros nombres que sonaron en San Carlos de Apoquindo fueron Eduardo Berizzo y Pablo Sánchez.

Pese a lo anterior, el periodista de DSports Marco Escobar contó que en el Claro Arena siguen de cerca los pasos del argentino Diego Martínez, actualmente en Huracán y con pasado en Boca Juniors.

Diego Martínez en Huracán. (Photo by Rodrigo Valle/Getty Images)

“Este ciclo está prácticamente cumplido. Vitamina Sánchez no es el técnico que más le seduce; yo entiendo que gusta mucho es Diego Martínez, técnico de Huracán“, dijo el reportero.

Diego Martínez terminó su temporada 2026 y tiene disponibilidad para conversar, ya que Huracán viene de ser eliminado en los octavos de final del Torneo de Clausura Argentino a manos de Instituto.

En síntesis

Universidad Católica acumula cinco años sin títulos tras caer 3-0 frente a Colo Colo.

acumula cinco años sin títulos tras caer 3-0 frente a Colo Colo. Daniel Garnero no renovará su contrato como entrenador cruzado para la temporada 2027.

no renovará su contrato como entrenador cruzado para la temporada 2027. Diego Martínez, actual técnico de Huracán, es candidato para dirigir a Universidad Católica.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera