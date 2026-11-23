Semanas después que su representante revelara el deseo del jugador para volver a Estudiantes de La Plata, el trasandino expresó al respecto que "veremos más adelante el futuro".

A falta de dos fechas para que termine la temporada 2026, y con el serio riesgo de quedarse sin el cupo para la fase de grupos en Copa Libertadores, una de las figuras de Universidad Católica como el argentino Fernando Zuqui vuelve a dejar en el aire su continuidad en el club.

Fue previo a las Fiestas Patrias que el representante del volante, Mauro Boselli, aseguró al medio Deportivo 1270 que “a él le encantaría volver a Estudiantes, él tiene contrato hasta diciembre con Católica y bueno, su deseo es volver a Estudiantes, pero ya no depende de él”.

Si bien apenas salió esta declaración, Zuqui dejó en claro que “mi cabeza está aquí”, en referencia al cuadro cruzado, tras la derrota por 0-3 ante Colo Colo puso nuevamente en cuestionamiento una eventual renovación de su contrato con la UC.

“Yo al hincha de la UC solo agradecerle, agradecer por estos años, dos y medio que llevo en el club, es un club donde me sentí muy bien y estoy muy contento. Si está la posibilidad de seguir, uno estaría contento, la familia y yo estamos muy felices, veremos más adelante el futuro“, declaró el Comandante.

Fernando Zuqui vuelve a poner en duda su continuidad en Universidad Católica (Photosport)

Zuquie deja en el aire su futuro en Católica para 2027

La declaración del trasandino surge ante la posibilidad concreta de que Los Cruzados se queden sin entrar directamente a la Copa Libertadores, y deberá enfrentar al campeón de Copa Chile por meterse en la segunda fase previa.

“Estamos muy triste y calientes por el resultado, para mi entender un poco injusto el resultado, triste porque necesitábamos ganar. En el primer tiempo tuvimos el control, pudimos llegar a la ventaja, pero ellos llegaron al gol que nos sacudió, terminamos muy calientes“, añadió Zuqui.

Ante el hecho de no depender de sí mismo para ir a la Copa, el volante manifestó que “estoy con mucha bronca, porque necesitábamos ganar, queríamos entrar en el Chile 2, pero lamentablemente se nos escapa de una forma que no esperábamos, golpeados. Ahora hay que levantar la cabeza, quedan dos partidos importantes donde necesitamos seguir compitiendo”.

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Los números del Comandante en 2026

Entre Copa Libertadores y los torneos locales, Fernando Zuqui disputó 2.369 minutos en 36 encuentros, donde registra cero goles y seis asistencias, además de recibir ocho tarjetas amarillas y dos expulsiones.

¿Cuándo juegan Los Cruzados?

Por la 29° y penúltima fecha en Liga de Primera, Universidad Católica recibirá a Huachipato en el Claro Arena, este domingo 29 de noviembre a las 18:00 horas.

En síntesis