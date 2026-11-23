Este lateral izquierdo de 25 años se consagró monarca del Torneo Clausura en Paraguay y anotó un espectacular golazo en el triunfo que significó la coronación. No da más de felicidad y lo dejó clarísimo.

Olimpia se complicó mucho ante Sportivo Trinidense hasta que el chileno Esteban Matus anotó un golazo espectacular que guió la remontada. Así las cosas, el Decano venció por 2-1 aquel partido y se coronó campeón en la máxima categoría de Paraguay.

El elenco albinegro le puso broche de oro al Torneo Clausura. Y el jugador surgido en las inferiores del Audax Italiano no puede más de felicidad por todo lo que ha vivido. ” Muy contento, es mi primer título”, aseguró Matus en una entrevista con TigoSports.

“La forma fue espectacular, hacer un gol con estadio lleno. No puedo pedir nada más. Es totalmente palabras de agradecimiento con dios que me hizo ganar mi primer título con un golazo”, afirmó Matus, quien también tuvo un paso por Unión La Calera en la primera división del fútbol chileno.

Esteban Matus celebra su espectacular gol en Olimpia. (Foto: Olimpia).

El zurdo de 24 años graficó su presente en el cuadro guaraní. “Muy contento con todo lo que estoy viviendo. Todos en Olimpia se han portado muy bien conmigo, los compañeros, la gente y el club. Vivo todo a concho”, apuntó Matus en esa entrevista.

ver también “Obviamente preocupa”: Esteban Matus fue afectado por crisis del Ueno Bank en Paraguay

Esteban Matus busca otro título con Olimpia en 2026: “Nos jugaremos la vida”

Para Esteban Matus, la temporada no está cerrada con Olimpia. Falta jugar por la Supercopa ante el ganador de la Copa de Paraguay, que saldrá entre Recoleta FC y Sol de América. El Decano ganó su lugar a ese torneo tras ser el campeón de la máxima categoría que más puntos acumuló en la tabla.

“Lo que más quiero es conseguir otro título. Nos jugaremos la vida por la gente y nosotros, que nos lo merecemos más que nadie”, añadió Matus, quien llegó al tricampeón de América por expresa petición de Pablo Vitamina Sánchez, quien lo hizo debutar en los Tanos.

Tweet placeholder

Agregó que “se lo dedico a mi familia que está en casa, a mi mamá, mi hermano y mi novia. Los amo mucho, todo es por ellos”. Matus contabilizó 12 partidos en Olimpia y anotó dos goles. Ambos fueron golazos en los casi mil minutos que computó.

ver también “Es el mejor gol de la Copa Sudamericana”: Esteban Matus saca chapa de crack con este golazo en Olimpia

Revive el compacto del triunfo de Olimpia vs Sportivo Trinidense