El defensor chileno anotó en el triunfo a Sportivo Trinidense con un remate que emuló los tiros del histórico lateral brasileño. Su primer título fuera del país.

Desde que emprendió su primera aventura fuera del país, el defensor chileno Esteban Matus conoció las mieles del éxito, gracias a su destacada actuación en Olimpia, gigante del fútbol sudamericano, que se coronó bicampeón del fútbol paraguayo.

En el Estadio Defensores del Chaco de Asunción, por la jornada 20 del torneo de Clausura, el cuadro albinegro debía vencer a Sportivo Trinidense para lograr el título a dos fechas del final. Lo consiguió tras ganar por 2-1, y no sólo eso, el nacional fue protagonista.

Olimpia estaba complicado, luego que al inicio del segundo tiempo, Alan Morinigo abriera la cuenta en el minuto 56. 480 segundos después, Esteban Matus se despachó un fuerte remate de larga distancia, desde fuera del área, al estilo Roberto Carlos, para poner el 1-1 parcial.

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En el último minuto del encuentro, el Rey de Copas guaraní logró la victoria necesaria mediante Romeo Benítez (90+4′) para conquistar el 49° campeonato paraguayo de su historia, coronándose como el más ganador de su país. Y el chileno suma su primera corona con el club.

La exitosa primera temporada de Matus en Olimpia

Luego que el franjeado le comprara el pase del lateral izquierdo al Audax Italiano, en más de US$700 mil dólares, su técnico Pablo Vitamina Sánchez le entregó de inmediato la camiseta de titular, en base a buenos desempeños y goles.

Entre torneos locales y la Copa Sudamericana donde llegó a los octavos de final, Esteban Matus disputó un total de 12 encuentros con un total de 931 minutos en la cancha, donde anotó dos goles y recibió una tarjeta amarilla. Tiene contrato con Olimpia hasta finales del 2030.

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En síntesis