Pellegrini lamentó el empate del Betis en el derbi andaluz y apuntó al error de su arquero en los minutos finales.

Manuel Pellegrini no ocultó su frustración tras el empate 1-1 entre Real Betis y Sevilla en el derbi andaluz. El técnico chileno lamentó que su equipo dejara escapar la victoria en los minutos finales.

El Betis ganaba con un gol de Antony, pero Kike Salas aprovechó un error del arquero Álvaro Valles para sellar la igualdad del Sevilla, donde Gabriel Suazo fue titular.

Suazo fue el capitán del Sevilla en el 1-1 ante el Betis.

¿Qué dijo Pellegrini sobre el empate ante Sevilla?

Tras el encuentro, el Ingeniero fue categórico al analizar el resultado y reconoció su molestia por la forma en que terminó el compromiso, “Es malo, estoy amargadísimo porque dejamos escapar dos puntos en los últimos minutos”, señaló el técnico, según consignó la agencia EFE.

El entrenador del Betis describió el partido como parejo y típico de un derbi. A su juicio, su equipo manejó bien el compromiso, pese a la presión que ejerció el Sevilla como local.

Pellegrini también se refirió al error de Valles, quien no pudo contener el remate de Kike Salas en la prolongación.

“El fútbol es así, le tocó a Álvaro, en otros días estuvo muy bien”, comentó, respaldando al guardameta pese a la jugada que terminó costándole dos puntos a su equipo.

“Al final sumamos un punto que me deja mal sabor de boca por cómo fue”, sentenció el Ingeniero.

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Pellegrini también cuestionó el arbitraje

El técnico chileno también tuvo palabras para el desempeño del árbitro José María Sánchez Martínez, a quien vio “bastante nervioso” durante el encuentro.

Además, cuestionó algunas tarjetas amarillas que consideró evitables, aunque reconoció que se trataba de un partido especial por la rivalidad entre ambos equipos.

Por último, Pellegrini destacó que Antony estuvo cerca de marcar un segundo gol que habría significado el 0-2 y criticó que una acción sobre Aitor Ruibal, quien recibió un codazo en la cabeza, no fuera revisada por el VAR.

En resumen…