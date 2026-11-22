El delantero de la selección chilena se echó al bolsillo al argentino en cancha, luego que ambos protagonizaran viral enfrentamiento. El ex U Católica habló de la jugada post partido.

Gonzalo Tapia dio la vuelta al mundo con su partidazo en la MLS. El chileno silenció a Lionel Messi y todo el Inter de Miami con un doblete, con polémica jugada incluida con el argentino.

Es que tras pelear un balón que se fue al lateral, el astro trasandino le arrojó la pelota en la cara al formado en U Católica. Todo Columbus Crew reclamó agresión de la Pulga, pero el juez amonestó a ambos.

Tras eso, el atacante de la selección chilena respondió en cancha y le dio un cachetazo a Messi y compañía con dos goles. Tapia fue clave para el 3-0 final de su equipo, como visita ante el Inter de Miami.

Así fue la agresión de Messi

Gonzalo Tapia anotó doblete en el Columbus Crew, venciendo a domicilio al Inter de Miami, de Lionel Messi. La polémica del partido corrió por parte del argentino, quien agredió al delantero chileno en una disputa de balón.

Tweet placeholder

Si bien ambos jugadores vieron la tarjeta amarilla, Tapia se echó al bolsillo a Messi y compañía. Con dos tantos, el ex U Católica fue viral en redes sociales y sacó aplausos con sus declaraciones post partido.

¿La pelea con Messi? Tapia dijo que “no pasó nada, fue una jugada de partido y queda ahí. Es solamente eso”. En cuanto al por qué el árbitro no expulsó a la Pulga tras el round con el chileno, la explicación dejó dudas.

ver también ¿Un cruce ante chilenos? Avisan que Messi dejará Inter de Miami y tiene listo su nuevo equipo en 2027

“La fuerza empleada fue insignificante y la infracción no alcanzó el nivel de conducta violenta”, informó José Armando desde Estados Unidos, en relación al polémico cobro.

Los goles de Tapia: