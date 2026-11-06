El astro argentino no seguirá en la MLS y prepara el batacazo de la próxima temporada. Ojo con si el equipo clasifica a copas internacionales en Sudamérica.

Lionel Messi pareciera estar viviendo sus últimos meses en la MLS, donde defiende la camiseta del Inter de Miami. Retirado ya de la selección argentina, el astro de 39 años sigue dando que hablar a nivel de clubes.

Es ahí donde en Argentina tiraron la bombita sobre su próximo destino para finalizar su carrera, el cual ya tiene definido. Fue Flavio Azzaro, periodista trasandino, quien lanzó la información.

“Todos los caminos conducen a que en el 2027 Lionel Messi se ponga la camiseta de Newell’s. Cuando preguntás en Miami y el entorno, además de Newell’s, no te lo van a contar”, dijo el comunicador.

Messi y Argentina preparan el batacazo

Lionel Messi vestirá la camiseta de Newell’s el año 2027, según avisó el periodista trasandino Flavio Azzaro. Si bien sería a mitad de año cuando la MLS tenga su nuevo calendario, el hecho es que en Argentina se prepararán desde enero para la movida.

Getty Images

“Messi ya tiene la decisión tomada de que en Newell’s va a jugar, si no juega ahí es porque pasa algo que no tiene lógica. No la llevó a cabo porque se jugaba el Mundial, pero tiene decidido que sea el año que viene, no descarto que sea en enero”, dijo la citada fuente.

Siguiendo con la información del periodista, apuntó a que Messi revolucionará Argentina con un fichaje listo ya en Rosario. Azzaro afirmó que “es lo que vengo averiguando hace un tiempo y lo que me dicen todos los que están cercanos al ex capitán de la selección argentina”.

ver también Arturo Vidal y Lionel Messi confirmados: las estrellas que estarán en despedida de Carlos Tevez

“Esto implicará un operativo, decidir cuándo lo anuncia y cómo arman el equipo, en AFA ya lo saben”, cerró. Ahora resta ver cuándo la Pulga hará el anuncio oficial, donde en caso de clasificar a copas internacionales, podría jugar la Lepra ante equipos chilenos.