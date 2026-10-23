Forbes ubicó a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi como los futbolistas con mayores ingresos del mundo.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi siguen reinando fuera de la cancha. Aunque ahora juegan lejos de las principales ligas europeas, ambos encabezan una vez más, el ranking de los futbolistas mejor pagados del mundo, según la revista Forbes.

El listado correspondiente a 2026 considera tanto los salarios y contratos que reciben en sus respectivos clubes como los ingresos que generan fuera. Así, el portugués y el argentino aparecen en la cima por cuarta temporada consecutiva y por duodécima vez en los últimos 13 años.

Cristiano Ronaldo gana más del doble que Messi y lidera ranking Forbes.

Cristiano Ronaldo supera ampliamente a Messi

El delantero de Al-Nassr ocupa el primer lugar con ingresos estimados de 300 millones de dólares anuales. De acuerdo con Forbes, cerca de 250 millones corresponden a su vínculo con el club saudí, una cifra que lo distancia considerablemente del resto de los integrantes del ranking.

En el segundo puesto aparece Lionel Messi. El capitán de Argentina, que juega en Inter Miami desde 2023, registra ganancias estimadas de 145 millones de dólares por temporada, menos de la mitad de lo que percibe su histórico rival.

El podio lo completa Kylian Mbappé, figura del Real Madrid, con 100 millones de dólares anuales. El francés es el primero de los futbolistas que militan actualmente en Europa en aparecer entre los tres mejor pagados.

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El ranking de los 10 futbolistas que más ganan en 2026

Estos son los diez jugadores con mayores ganancias estimadas, según Forbes:

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr): US$300 millones. Lionel Messi (Inter Miami): US$145 millones. Kylian Mbappé (Real Madrid): US$100 millones. Erling Haaland (Manchester City): US$85 millones. Vinícius Júnior (Real Madrid): US$76 millones. Lamine Yamal (Barcelona): US$55 millones. Sadio Mané (Al-Nassr): US$54 millones. Jude Bellingham (Real Madrid): US$45 millones. Harry Kane (Bayern Múnich): US$42 millones. Mohamed Salah (Trabzonspor): US$40 millones.

Real Madrid destaca entre los clubes europeos

El conjunto merengue cuenta con tres representantes en el ranking: Mbappé, Vinícius Júnior y Jude Bellingham. Entre los tres suman ingresos estimados de 221 millones de dólares al año.

Otro nombre que destaca es Lamine Yamal. Con apenas 19 años, el delantero del Barcelona ya ocupa el sexto lugar, con 55 millones de dólares por temporada, consolidándose como uno de los jóvenes con mayor valor económico en el fútbol mundial.

Por su parte, la presencia de Cristiano Ronaldo y Sadio Mané confirma el peso financiero de Al-Nassr y de la liga saudí, que mantiene a dos de sus figuras entre los diez futbolistas con mayores ingresos del planeta.

En resumen…