El golero titular de la selección chilena tuvo una tarde para el olvido, mientras que su colega de 22 años pudo estrenarse con una gran acción, pero un par de respuestas febles.

Lawrence Vigouroux y el Swansea City vivieron una pesadilla en la Championship, mientras que Vicente Reyes tuvo un debut con una victoria y una intervención clave. El golero titular de la selección chilena fue titular en los Cisnes, que cayeron 5-0 ante el Queens Park Rangers.

En la fecha 12, Vigouroux tuvo un encuentro en el que no pudo hacer nada ante Richard Kone, autor de un triplete. Para colmo de males, el golero de 32 años fue artífice de uno de los tantos: cometió una falta dentro del área, aunque rejuró que no había sido infracción.

De todas maneras, el exarquero de Everton de Viña del Mar fue amonestado en los 14 minutos por eso. Poco le importó a Kone, quien transformó en gol esa pena máxima. Fue Jimmy Dunne quien anotó un doblete para darle tintes de paliza a esta victoria del QPR

Así reaccionó Lawrence Vigouroux cuando el árbitro pitó penal. (Captura Sky Sports).

Con esta fea derrota, el Swansea City perdió la punta en la English Football Championship a manos del Middlesbrough, que aplastó al Bolton Wanderers por 5-1 y le arrebató el primer lugar a los Cisnes. Una tarde para el olvido tuvieron los pupilos del portugués Vítor Matos.

Así va Swansea en la tabla de posiciones de la Championship 26-27

Swansea City escolta al Middlesbrough en la segunda división de Inglaterra al cabo de 12 partidos disputados.

Vigouroux y Swansea fueron goleados, pero Vicente Reyes tuvo un positivo debut

Así como Lawrence Vigouroux querrá olvidar pronto este partido del Swansea City, Vicente Reyes tuvo su estreno en el Woking FC, cuadro que milita en la 5° división del fútbol inglés. Aunque no fue como titular: el golero chileno de 22 años entró casi en la hora de juego.

Reemplazó al finlandés Will Jaaskelainen cuando su equipo vencía por 3-0 al Scunthorpe United en condición de visitante. Y la primera aparición de Reyes en la cancha fue inmejorable: le tapó un penal a James Norwood y evitó el descuento en los 62 minutos.

El penal que tapó Vicente Reyes. (Captura DAZN).

Aunque eso fue sólo transitoriamente. La acción siguió y Reyes, quien está a préstamo por tres meses en este club, tuvo una débil respuesta en un tiro desde lejos. Le dejó la pelota servida a Norwood, quien encontró una rápida revancha para descontar. En los 84′, Luke Brennan anotó el segundo tanto de los locales.