El portero titular de la selección chilena regresó a los Cisnes con una importantísima victoria tras remontar al Norwich City. Su club pudo mantener la cima liguera y él, continúa como el portero menos batido del certamen.

Lawrence Vigouroux mostró un buen nivel en la gira de la Roja durante la gira por América del Norte y apenas volvió al Swansea City, ratificó ese positivo presente. A pesar de que la selección chilena sólo consiguió una victoria y sufrió dos derrotas, el portero fue de los puntos destacados.

Algo que se había repetido en varias ocasiones por su club, donde incluso llegó a ser capitán al inicio de la temporada, más allá de que haya sido por la ausencia de Ben Cabango, habitual portador de la jineta. Y en el reinicio de la acción en la Championship de Inglaterra, Vigouroux y su equipo festejaron un triunfo clave.

Fue un 2-1 de los Cisnes en condición de local frente al Norwich City, que se puso en ventaja. Un tiro rasante de Jacob Wright dejó sin chances al golero chileno-inglés de 32 años. Y dejó las acciones cuesta arriba para los pupilos del portugués Vítor Matos.

Pero todo se resolvió a favor del Swansea. Eso sí, recién a partir del segundo tiempo. Cuando el cronómetro marcaba 49 minutos, el maliense

Moussa Kounfolo Yeo puso el empate transitorio con una resolución de mucha calma en un momento de tensión máxima dentro del área rival.

El festejo de Moussa Yeo ante el Norwich City. (Sophie Lewis/Getty Images).

Y en los 59 minutos se dio la inexorable Ley del Ex: un cabezazo de Adam Idah, quien fue compañero de Marcelino Núñez en los Canarios, sentenció el 2-1 a favor del cuadro galés frente al Norwich. El centrodelantero hizo un gesto de disculpas tras anotar.

Así celebró Adam Idah, tímidamente, frente al Norwich City. (Sophie Lewis/Getty Images).

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Vigouroux líder doble tras destacar en la Roja: puntero con el Swansea y es el arquero menos batido en la liga

Lawrence Vigouroux cerró de buena forma su semana, que tuvo un buen partido con la Roja y un triunfazo con el Swansea City. De hecho, ayudó mucho a mantener la ventaja con una tapada que realizó al mediocampista Sam Field, quien tuvo un tiro prácticamente a quemarropa.

Lawrence Vigouroux tuvo otra buena jornada con el Swansea City. (Matt McNulty/Getty Images).

Pero encontró bien parado a Vigouroux cuando el partido estaba 2-1 a favor de los Cisnes. Además de haber ayudado a su club a quedar como exclusivo líder de la segunda división inglesa, el meta indiscutido para Nicolás Córdova se situó como puntero de un registro que lo consagra como un top de la categoría.

Es el arquero menos vencido de todo el certamen: le marcaron en siete ocasiones durante nueve partidos. Le sigue Pierce Charles del Queen’s Park Rangers, quien recibió un gol más en la misma cantidad de encuentros. El mismo registro tiene Max O’Leary del West Bromwich Albion.

Puesto Arquero Club PJ Goles recibidos Promedio 1 Lawrence Vigouroux Swansea City 9 7 0,78 2= Pierce Charles QPR 9 8 0,89 2= Max O’Leary West Bromwich Albion 9 8 0,89 4 George Wickens Lincoln City 8 8 1,00

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Swansea City suma 20 puntos al cabo de nueve fechas disputadas en la segunda categoría del fútbol inglés. Tiene dos unidades de ventaja sobre su escolta, el Middlesbrough.