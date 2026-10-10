Lawrence Vigouroux mostró un buen nivel en la gira de la Roja durante la gira por América del Norte y apenas volvió al Swansea City, ratificó ese positivo presente. A pesar de que la selección chilena sólo consiguió una victoria y sufrió dos derrotas, el portero fue de los puntos destacados.
Algo que se había repetido en varias ocasiones por su club, donde incluso llegó a ser capitán al inicio de la temporada, más allá de que haya sido por la ausencia de Ben Cabango, habitual portador de la jineta. Y en el reinicio de la acción en la Championship de Inglaterra, Vigouroux y su equipo festejaron un triunfo clave.
Fue un 2-1 de los Cisnes en condición de local frente al Norwich City, que se puso en ventaja. Un tiro rasante de Jacob Wright dejó sin chances al golero chileno-inglés de 32 años. Y dejó las acciones cuesta arriba para los pupilos del portugués Vítor Matos.
Pero todo se resolvió a favor del Swansea. Eso sí, recién a partir del segundo tiempo. Cuando el cronómetro marcaba 49 minutos, el maliense
Moussa Kounfolo Yeo puso el empate transitorio con una resolución de mucha calma en un momento de tensión máxima dentro del área rival.
Y en los 59 minutos se dio la inexorable Ley del Ex: un cabezazo de Adam Idah, quien fue compañero de Marcelino Núñez en los Canarios, sentenció el 2-1 a favor del cuadro galés frente al Norwich. El centrodelantero hizo un gesto de disculpas tras anotar.
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Lawrence Vigouroux cerró de buena forma su semana, que tuvo un buen partido con la Roja y un triunfazo con el Swansea City. De hecho, ayudó mucho a mantener la ventaja con una tapada que realizó al mediocampista Sam Field, quien tuvo un tiro prácticamente a quemarropa.
Pero encontró bien parado a Vigouroux cuando el partido estaba 2-1 a favor de los Cisnes. Además de haber ayudado a su club a quedar como exclusivo líder de la segunda división inglesa, el meta indiscutido para Nicolás Córdova se situó como puntero de un registro que lo consagra como un top de la categoría.
Es el arquero menos vencido de todo el certamen: le marcaron en siete ocasiones durante nueve partidos. Le sigue Pierce Charles del Queen’s Park Rangers, quien recibió un gol más en la misma cantidad de encuentros. El mismo registro tiene Max O’Leary del West Bromwich Albion.
|Puesto
|Arquero
|Club
|PJ
|Goles recibidos
|Promedio
|1
|Lawrence Vigouroux
|Swansea City
|9
|7
|0,78
|2=
|Pierce Charles
|QPR
|9
|8
|0,89
|2=
|Max O’Leary
|West Bromwich Albion
|9
|8
|0,89
|4
|George Wickens
|Lincoln City
|8
|8
|1,00
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