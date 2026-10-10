Este icónico golero que fue citado al Mundial de Francia 98 se la jugó por solicitar una chance para el Mono, opinó sobre el golero de Cabo Verde, anticipó el partido ante los albos y dio dos nombres para el recambio en la portería de la selección chilena.

Coquimbo Unido afina detalles para recibir a Colo Colo en la fecha 24 de la Liga de Primera 2026. En ese contexto, es un duelo especial para este icónico golero que tuvieron los Piratas. Un jugador que fue seleccionado chileno y acudió al Mundial de Francia 98 como tercer arquero.

Las referencias son para Carlos Tejas, quien tiene una historia ligada al cuadro aurinegro, donde este domingo 10 de octubre habrá un día especial por recibir al puntero de la Liga de Primera 2026. “Será lindo el partido, la gente está ansiosa en el puerto esperando llegar al estadio”, aseguró.

“Siempre son lindos estos partidos para la ciudad y el jugador: hay un marco de público importante y lo que significa jugar contra Colo Colo es muy grato”, manifestó Tejas, quien también jugó en Santiago Morning, O’Higgins, Deportes La Serena y Cobreloa, donde fue bicampeón en 2003.

Carlos Tejas en acción ante Colo Colo cuando defendía el arco de O’Higgins. (Andrés Piña | Photosport).

Uno de los temas que conversó con RedGol fue sobre la llegada de Vozinha, quien se incorporó al Cacique tras haber sido furor en el Mundial 2026. “En un principio siempre se lo buscó por marketing. Y los jóvenes que vienen, a medida que jueguen van a tomar más confianza y lo harán cada vez mejor”, afirmó Tejas.

Vozinha no será titular ante Coquimbo Unido. (Pepe Alvujar/Photosport).

Se refiere a Gabriel Maureira, quien será titular en el duelo frente a los Piratas. Y a Eduardo Villanueva, quien consiguió dejar su portería imbatida en los tres partidos y medio que jugó como titular en la Copa Chile durante las llaves ante Audax Italiano y Deportes Puerto Montt.

Vozinha y Gabriel Maureira, quien será titular en Colo Colo. (Marco Vazquez/Photosport).

“En el arco, mientras más partidos tengas más confianza tiene. Al que le toque estar, mientras tenga el respaldo del técnico y se sienta capacitado, lo va a hacer bien. El Mono Sánchez merece una oportunidad”, añadió Carlos Tejas. Quiere al golero de los aurinegros en la Roja.

Carlos Tejas piensa que Diego Sánchez tiene nivel idóneo para jugar en la selección chilena. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

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Carlos Tejas pide al Mono Sánchez en la selección chilena y se la juega con dos goleros para el recambio

Carlos Tejas piensa que el Mono Sánchez tiene nivel indicado para tener una oportunidad en la selección chilena, más allá de sus 39 años. “Demuestra estar capacitado para este tipo de instancias. Ha andado bastante bien”, expuso el otrora golero.

El iquiqueño agregó que “Sánchez ha tenido una muy buena campaña”. En 35 partidos jugados este año, el Mono recibió 39 goles. Y en nueve ocasiones logró dejar su arco invicto. Esto incluye partidos por la Liga de Primera, Copa Chile, Copa de la Liga, Copa Libertadores y la Supercopa que Coquimbo Unido le ganó a Universidad Católica.

Diego Sánchez será titular frente a Colo Colo. (Marco Vazquez/Photosport).

Además de esto, Tejas dio dos nombres para asumir la portería de la selección chilena. Uno de ellos ya fue convocado por Nicolás Córdova. “El arquero de Audax también ha tenido muy buenas presentaciones y el de Huachipato. Por ahí va el recambio”, lanzó. Vale decir, Tomás Ahumada y Christian Bravo, quien estuvo en la última fecha FIFA triple.

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¿Cuándo juega Coquimbo Unido vs Colo Colo en la Liga de Primera 2026?

Coquimbo Unido recibirá a Colo Colo en la fecha 24 de la Liga de Primera 2026. El partido se disputará el domingo 11 de octubre a contar de las 15 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Aquel duelo tendrá a José Cabero como árbitro principal.

Así va Coquimbo Unido en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Coquimbo Unido se ubica en el 11° lugar de la tabla con 29 puntos al cabo de 23 partidos.