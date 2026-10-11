El “Comandante” reconoció que la caída en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla pone en jaque el título en la Primera B.

La definición de la Primera B se pone al rojo vivo en la recta final de temporada. Esto porque Cobreloa cayó por 2-1 ante Deportes Copiapó y dejó servida la punta del torneo.

Los goles de Axl Ríos y Diego Opazo fueron determinantes en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla. A tal punto que el descuento de Gustavo Gotti no alcanzó para al menos rescatar un empate.

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Lo que caló hondo en el plantel naranja. Es que todas las fichas están puestas en el campeonato del ascenso, y tras los triunfos ante Santiago Wanderers y Temuco se alzaron como punteros absolutos.

Pero la caída ante Copiapó derrumba la ilusión. Es que ahora se mantiene como líder con 48 unidades, pero San Luis de Humberto Suazo los puede superar si suma un triunfo en el partido de este lunes 12 de octubre cuando visite a Deportes Puerto Montt.

Situación que abordó Mario Salas tras el pitazo final. “Cuesta mucho jugar en esta cancha, por el pasto sintético. Pero no podemos poner excusas. Lo que hizo Copiapó es loable y fue mejor que lo de nosotros”, indicó el “Comandante en conferencia de prensa.

“Es un partido que nos deja muchas oportunidades de mejorar y lo debemos hacer rápido. Pero jugando de otra forma y mejorando los errores de esta jornada”, recalcó.

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Las tres finales que le quedan a Cobreloa

Ahora a Cobreloa le quedan los partidos ante Recoleta el próximo 17 de octubre de local. Luego visita a Rangers el 24/10 y posteriormente cierra el 1 de noviembre cuando reciba a Puerto Montt.

Sin embargo, son consientes que con la caída de este domingo, San Luis puede quitarles la punta y mandarlos a la Liguilla.

“Sí, este resultado pone en riesgo el título. Falta el partido de San Luis mañana. Pero todavía quedan tres fechas. Faltan partidos por jugar. Esperemos que todo salga a favor nuestro”, recalcó Mario Salas aún ilusionado con conseguir el título con Cobreloa. Tarea que es su principal objetivo luego de asumir tras la salida de César Bravo y la eliminación de Copa Chile.