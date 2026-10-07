“Lo más importante…”: Mario Salas sorprende con drástica medida en Cobreloa a horas de revancha por Copa Chile

Cobreloa enfrenta un partido más que importante por los octavos de final de Copa Chile. Este miércoles visita a Coquimbo Unido en el Estadio Sánchez Rumoroso con el objetivo de meterse entre los ocho mejores del torneo.
En la ida, y que fue con justamente el debut de Mario Salas, estuvo marcado por el cambio de chip del cuadro minero. Sin embargo, no se pudo reflejar en el marcador y cayeron por 2-1. Por lo que el aurinegro tiene la primera chance de avanzar a semifinales.
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El tema es que este 7 de octubre se disputa la revancha y el “Comandante” tomó una drástica decisión para el encuentro programado a las 19:00 horas.
¿El motivo? La prioridad es la Primera B, donde marchan punteros y están a cuatro partido de lograr el título y el ascenso a la Liga de Primera. Por lo mismo presentó una convocatoria marcada por jugadores que no han sumado minutos y juveniles.
Incluso el medio Primera B Chile apunta a que no viajó con la delegación hacia la cuarta región, por lo que el encargado de dirigir al equipo será su ayudante Patricio Lira.
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“Lo más importante es el campeonato nacional. No lo puedo poner en jaque, y no lo voy a poner en jaque”, enfatizó Salas en su llegada a Cobreloa, dejando en claro cuál es su prioridad.
¿Cuántos partidos le quedan a Cobreloa en la Primera B?
La recta final de temporada para Cobreloa contempla al menos cinco partidos. El primer es el de este miércoles 7 por la Copa Chile ante Coquimbo Unido.
Luego el 11 de octubre ya empieza a disputar la Primera B y visita a Deportes Copiapó. Tras ello, recibe a Recoleta el 17/10, posteriormente viaja a Talca para visitar a Rangers el 24/10 y cierra ante Puerto Montt el 1 de noviembre.