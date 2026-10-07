“Lo más importante…”: Mario Salas sorprende con drástica medida en Cobreloa a horas de revancha por Copa Chile

El “Comandante” entregó la lista de convocados para el encuentro ante Coquimbo, pero decidió no viajar para privilegiar el duelo por la Primera B.

Cobreloa enfrenta un partido más que importante por los octavos de final de Copa Chile. Este miércoles visita a Coquimbo Unido en el Estadio Sánchez Rumoroso con el objetivo de meterse entre los ocho mejores del torneo.

En la ida, y que fue con justamente el debut de Mario Salas, estuvo marcado por el cambio de chip del cuadro minero. Sin embargo, no se pudo reflejar en el marcador y cayeron por 2-1. Por lo que el aurinegro tiene la primera chance de avanzar a semifinales.

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El tema es que este 7 de octubre se disputa la revancha y el “Comandante” tomó una drástica decisión para el encuentro programado a las 19:00 horas.

¿El motivo? La prioridad es la Primera B, donde marchan punteros y están a cuatro partido de lograr el título y el ascenso a la Liga de Primera. Por lo mismo presentó una convocatoria marcada por jugadores que no han sumado minutos y juveniles.

Incluso el medio Primera B Chile apunta a que no viajó con la delegación hacia la cuarta región, por lo que el encargado de dirigir al equipo será su ayudante Patricio Lira.

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“Lo más importante es el campeonato nacional. No lo puedo poner en jaque, y no lo voy a poner en jaque”, enfatizó Salas en su llegada a Cobreloa, dejando en claro cuál es su prioridad.

¿Cuántos partidos le quedan a Cobreloa en la Primera B?

La recta final de temporada para Cobreloa contempla al menos cinco partidos. El primer es el de este miércoles 7 por la Copa Chile ante Coquimbo Unido.

Luego el 11 de octubre ya empieza a disputar la Primera B y visita a Deportes Copiapó. Tras ello, recibe a Recoleta el 17/10, posteriormente viaja a Talca para visitar a Rangers el 24/10 y cierra ante Puerto Montt el 1 de noviembre.