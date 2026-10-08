El entrenador campeón con U Católica y Colo Colo fue contactado por la federación chilena. Sostendrán una reunión en los próximos días.

Gustavo Quinteros se metió por los palos y apareció como la nueva carta que seduce en la Federación para ser el próximo entrenador de la selección chilena. El DT campeón con Colo Colo y U Católica se encuentra sin club actualmente.

Según información de RedGol, mediante el programa Con Camiseta, al entrenador que viene de dirigir en Independiente se le solicitó una reunión desde la dirigencia nacional. Y mientras avanza su nombre en Quilín, voces salieron al paso.

Uno de ellos es César Vaccia, con pasos por selecciones menores y quien supo dirigir en 2002 a la Roja adulta por un corto periodo. El DT campeón con U de Chile fue claro en decir que prefiere a un entrenador nacional, pero que Quinteros tiene méritos.

Destacan los méritos de Gustavo Quinteros

César Vaccia se sinceró sobre el futuro de la selección chilena y dejó en clara su postura: quiere un entrenador nacional, pero en caso que sea extranjero ve con buenos ojos a Gustavo Quinteros.

“Tenemos gente preparada para eso, solo falta darle la oportunidad. Creo en la globalidad, pero por gusto personal y asunto de principios, me encantaría que fuera un chileno el que comande la dirección técnica nacional para el Mundial 2030″, dijo a RedGol.

En cuanto a los pergaminos del nuevo nombre que suena en la Roja, Vaccia dice que Gustavo Quinteros “evidentemente que es buen candidato, porque ha dado muestras de su capacidad a nivel de selecciones”.

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“Acá ha dirigido Colo Colo y también en Argentina, es buen entrenador y se ve persona seria, buen profesional. Es una persona que cumple con todos los requisitos para ser candidato desde la mirada del ANFP, puede ser muy buen candidato”, cerró.