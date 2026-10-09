El DT del jugador en el Ipswich Town salió al paso del quiebre y las polémicas de su dirigido, con detalles de cómo fue su regreso a Inglaterra.

La selección chilena sigue dando que hablar por el quiebre de Marcelino Núñez en plena gira por Norteamérica, donde el jugador se distanció de Nicolás Córdova y se fue a Inglaterra.

Si bien el entrenador de la Roja y los compañeros le bajaron el perfil, ahora se conoció una nueva versión desde Ipswich Town, donde juega el formado en Universidad Católica.

Todo porque el técnico fue consultado por el escándalo de su dirigido y de inmediato puso cara de asombro, al asegura que volvió porque tenía muchas ganas.

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DT de Marcelino descarta escándalo en la Roja

Fue el entrenador del Ipswich Town, Gary O’Neil, quien sacó la voz por el quiebre en la selección chilena, pero para defender los ataque contra Marcelino Núñez, a quien asegura ha visto de muy buen ánimo.

“No creo que haya habido ningún conflicto. Marcelino está bien, de buen ánimo y encantado de haber vuelto. Está entrenando bien junto a sus compañeros, que lo aprecian mucho”, explicó.

En ese sentido, se mantuvo firme en evitar hablar de conflictos, manteniendo la postura de no conocer lo que se habla en la prensa, pero que su jugador volvió en buenas condiciones.

“Que yo sepa, todo está en orden. Sé que Marcelino tenía muchas ganas de volver, de entrenar con el grupo y de hacer todo lo posible para estar listo para mañana, y eso es precisamente lo que ha hecho”, finaliza.