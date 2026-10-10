El icónico Jorge Coke Contreras, mítico jugador del U.D. Las Palmas del fútbol español, analizó la marginación del volante de la selección chilena, quien volvió antes por su abrupta salida de la Roja, pero no lo citaron ante el Fulham.

A pesar de que Marcelino Núñez abandonó la concentración de la selección chilena antes de tiempo por “motivos personales”, quedó marginado de la 6° fecha de la Premier League. Por si eso fuera poco, el Ipswich Town consiguió un triunfazo clave.

Con dos goles agónicos, el cuadro adiestrado por Gary O’Neill derrotó por 2-1 al Fulham y tomó una bocanada de aire muy fresco en la lucha por evitar el descenso en la máxima categoría del fútbol inglés. Y en ese contexto, RedGol tomó contacto con un exseleccionado chileno.

Un otrora volante de técnica exquisita, sobre todo en el golpeo de balón. Las referencias son para Jorge Contreras, quien tiene un punto en común con Núñez: el Coke jugó en Universidad Católica. Y también tuvo un largo paso por U.D Las Palmas en España, donde lo consideran un “futbolista mítico”.

Jorge Coke Contreras se erigió en una leyenda del U.D. Las Palmas en España: en 257 partidos hizo 93 goles.

Coke Contreras disputó 25 partidos Clase A por la Roja. Por esa experiencia y su bagaje en el Viejo Continente, donde estuvo desde 1983 hasta 1989, opinó sobre la marginación del volante de 26 años en la sexta fecha liguera de la élite en Inglaterra.

“En Europa es así. Si se enteraron de que él tomó una mala decisión y dejó la selección, tienen que haberlo castigado. Está claro”, manifestó Contreras sin muchas dudas al respecto. El oriundo de Colina abandonó la disciplina de Nicolás Córdova luego de la derrota ante Estados Unidos.

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Coke Contreras aborda la ausencia de Marcelino Núñez en la Premier League: “La pataleta que tuvo…”

Marcelino Núñez tendrá que esperar para volver a tener acción en la Premier League, aunque por lo menos podrá celebrar el triunfo del Ipswich Town. “No haber entrenado ni haberse preparado durante la semana también influye”, aseguró a RedGol el Coke Contreras.

“Pero tiene mucho que ver la acción de dejar la selección y la pataleta que tuvo. Allá te educan para que seas respetuoso en ese sentido”, afirmó el otrora volante ofensivo, quien también jugó en Colo Colo y en el Tampico Madero de México. De hecho, disputó dos Copa América con Chile.

Marcelino Núñez no fue convocado para el duelo ante el Fulham. (Alex Pantling/Getty Images).

Tiene claro que todo pesa a la hora de una decisión así. “Por mucho que el técnico no te ponga a jugar, no puedes dejar una concentración”, finalizó el Coke Contreras sobre la conducta de Marcelino Núñez que deja nuevos coletazos en su club.

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