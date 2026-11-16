Oficial: la súper final entre San Luis de Quillota y Cobreloa tiene fecha confirmada

Canarios y naranjas se medirán en un partido en cancha neutral para definir al campeón de la Primera B 2027.

De infarto. La última fecha de la Primera B tuvo de todo, menos a un campeón, porque el primer ascendido a la Liga de Primera se va a definir a través de una súper final.

Cobreloa hizo su trabajo en el estadio Zorros del Desierto y le ganó con claridad por 2-0 a Deportes Puerto Montt, por lo que sigue luchando por ganar la Liga de Ascenso.

San Luis de Quillota, en tanto, no podía con San Marcos en Arica y le estaba entregando la corona a los loínos, hasta que Guillermo Avello clavó la pelota en el ángulo a los 86 minutos y le dio el triunfo al cuadro amarillo.

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Cobreloa y San Luis jugarán la final de la Liga de Ascenso en Santa Laura

Cobreloa y San Luis de Quillota sumaron 57 puntos en la tabla de posiciones de la Primera B, y al quedar igualados, las bases del torneo dicen que tienen que jugar una final por el título.

La ANFP reaccionó rápido y ya programó el partido clave por el campeonato del ascenso. Se jugará este sábado 21 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, en el estadio Santa Laura.

San Luis y Cobreloa jugarán una final. Foto: Pedro Tapia/Photosport

El último partido que jugaron loínos y canarios en la fase regular de la Primera B estuvo muy apretado, porque fue un empate 1-1 el 31 de agosto pasado en Calama.

El ganador del partido entre Cobreloa y San Luis ascenderá a la Liga de Primera, mientras que el perdedor se sumará a la Liguilla por el ascenso en semifinales.

En síntesis

Cobreloa y San Luis de Quillota igualaron con 57 puntos en la Primera B .

y igualaron con en la . La final por el título se jugará este sábado 21 de noviembre en Santa Laura .

en . El ganador ascenderá directamente a la Liga de Primera, mientras el perdedor irá a liguilla.