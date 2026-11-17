Si bien el técnico loíno espera que no corra la suspensión para el duelo por el ascenso ante San Luis, el "Comandante" avisa al plantel que esta es "una oportunidad grandiosa" para demostrar de qué están hechos.

Este sábado en Santa Laura, se disputará la definición por el título de Primera B entre los dos mejores equipos de la temporada, Cobreloa y San Luis de Quillota, donde el cuadro loíno lamenta una importante baja, como es su máximo goleador Gustavo Gotti.

Luego de recibir la quinta tarjeta amarilla en la goleada ante Puerto Montt, el delantero argentino es la principal ausencia del equipo de Mario Salas para este encuentro, algo que lamenta el propio entrenador aunque espera que el resto del plantel lo tome como una motivación.

En conferencia de prensa se le consultó al técnico de Cobreloa sobre quién va a tomar el lugar de Gotti en la formación titular ante San Luis. Si bien no quiso entregar señales al respecto, espera que la dirigencia apele ante el Tribunal para que le quiten esa amonestación y pueda estar presente.

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Mario Salas se lamenta por baja de Gotti en Cobreloa

Sobre el impacto que genera en su equipo la ausencia del artillero trasandino, el Comandante expresó que “lo más lógico es que Gustavo esté suspendido (…) Es trascendental, es importante, es nuestro goleador y sin duda que sería lamentable si ocurriera esa suspensión”.

De todas formas, el DT de Cobreloa advierte que “hay gente y tiene que haber gente preparada. Hay gente que está detrás de Gustavo y que se le da una oportunidad grandiosa. Poder jugar una final. Hay mucha gente que no ha jugado durante el año, sobre todo en ese puesto porque Gustavo ha sido titularísimo. Bueno, y ahora a saltar a la cancha, ahora a mostrar los antecedentes“.

En la misma línea, Mario Salas expresó su confianza en los jugadores que tiene, pues “tenemos un plantel como para que alguien entre en buenas condiciones y lo haga muy bien el partido por Gustavo, entendiendo lo que significa Gustavo para nosotros. Es nuestro baluarte arriba, es nuestro tanque“.

¿Cuándo es la definición de Primera B?

La final por el título de la Liga de Ascenso entre Cobreloa y San Luis de Quillota se disputará este sábado 21 de noviembre desde las 18:30 horas en el Estadio Santa Laura.

En síntesis