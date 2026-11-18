La categoría de plata tuvo un intenso torneo, donde todavía falta por definir al campeón.

Rangers sufrió uno de los golpes más duros de su historia al perder la categoría en la Primera B. Sin embargo, sus hinchas no les dieron la espalda y fueron los que más asistieron en este 2026.

La “segunda” del fútbol chileno tuvo una intensa temporada, la cual incluso todavía no finaliza. Resta por saber quién será el campeón entre San Luis y Cobreloa, mientras también falta el desarrollo de la Liguilla de Ascenso, pero con el fin de la fase regular, ya se pueden sacar algunas conclusiones.

El club que más público llevó

Rangers tuvo una campaña para el olvido. Los Piducanos estuvieron 20 fechas sin ganar, lo cual los terminó condenando a irse a la Segunda División Profesional. Una crisis total que todavía tiene golpeados a los hinchas del club de la Región del Maule.

Pese a los pésimos resultados, los seguidores de los rojinegros jamás abandonaron. Si bien el equipo en la cancha no dio el ancho, sus fanáticos dieron una muestra de fidelidad cuando era más la pena que la alegría. Así lo demuestran los datos.

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Según la información del sitio Primera B Chile, Rangers fue el equipo que más hinchas promedió en condición de local con 7.785 espectadores. Superando incluso a los dos equipos, como San Luis y Cobreloa, quienes pelearon por el título.

En el segundo puesto aparece otro equipo que no tuvo buena campaña, como Deportes Iquique, tuvo una media de 5.991 hinchas. En el tercer puesto aparece otro que tampoco pudo ir a la Liguilla, como Deportes Temuco, con 5.745 personas por partido como local.

Los hinchas de Rangers apoyaron en las malas a su club. Imagen: Photosport

Cobreloa con 5.196 personas y Santiago Wanderers con 4.952 hinchas, terminaron en el cuarto y quinto puesto. De esta manera, muchas veces queda demostrado que el apoyo de los fanáticos van mucho más allá de los resultados del equipo.