El entrenador argentino Lucas Bovaglio dejó al plantel del Capo de Provincia lleno de alertas para recibir al Romántico Viajero. Habló de evitar la Primera B y dejó claro cómo deben encarar el duelo frente a los azules.

O’Higgins tuvo que digerir el duro golpe sufrido en la final de la Copa de la Liga frente a Coquimbo Unido y debió cambiar el chip rápidamente para afrontar el duelo ante la U de Chile. El cuadro celeste recibirá al Romántico Viajero en el estadio El Teniente de Rancagua.

Y Bovaglio tiene claro que sumar puntos es perentorio ante el equipo adiestrado por Fernando Gago, que lucha por ganar el Chile. Es decir, un boleto directo a la Copa Libertadores del año entrante. Un objetivo antagónico al del Capo de Provincia, que aún no puede firmar su salvación en la categoría.

“Después de la derrota contra Coquimbo aludí a esta situación. La prioridad es mantener la categoría. A esta situación se llegó por una sumatoria de facturas. Por encarar tantos torneos en simultáneo, hicimos énfasis en lo otro y descuidamos esto”, reconoció Bovaglio.

Lucas Bovaglio tras la derrota vs Coquimbo Unido. (Diego Martin/Photosport).

El argentino añadió que “nos fue llevando a una situación incómoda. Hubo partidos donde el equipo mereció mucho más y un montón de circunstancias que hacen que estemos en este presente. La realidad es indisimulable y debemos resolverla favorablemente”.

“Decididamente tenemos que hacer un buen partido si queremos sumar ante la U. Lo que más necesitamos es el resultado, no tanto el funcionamiento. Uno siempre desea que el equipo juegue bien y se vean cosas agradables, pero entiendo las prioridades. Y hoy es sumar”, afirmó a Bovaglio, quien llegó a O’Higgins desde Palestino.

También se refirió a la disposición que debe tener su plantel para este cotejo. “Hemos hablado todo. La posibilidad de cambiar el sistema, ver intérpretes. Uno juega 4-3-3 y te paras 4-5-1 y pueblas el mediocampo. Le haces la tarea compleja al rival”, introdujo el otrora defensor de Instituto de Córdoba.

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Bovaglio quiere remecer a O’Higgins antes de recibir a la U de Chile

De todas maneras, el entrenador de O’Higgins sabe que ante la U de Chile hay que dejarlo todo. Y lo expresó a su manera. “Si los extremos son marcadores de punta, cuando juegas 4-5-1 se la haces más difícil al adversario con jugadores de mayor consistencia. Las características son tan determinantes como el sistema”, manifestó Bovaglio.

Lucas Bovaglio en el partido que O’Higgins le ganó a Boca, aunque perdió por penales. (Jorge Loyola/Photosport).

“Debemos trabajar el partido, guerrear o no nos va a alcanzar. No podemos jugar en punta de pie, a media máquina ni con jugadores que se cuiden”, aseguró el DT, aunque sin nombrar ningún futbolista que haya tenido la actitud que describió en su respuesta.

Eso sí, dejó claro que hay que poner lo necesario. “Tenemos que dar todo pese a que eso significa que alguien juegue 45 minutos. Pero si no damos un plus, no nos va a alcanzar”, sentenció Bovaglio, quien llenó de alertas a sus pupilos antes de enfrentarse con el Bulla.

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Así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

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