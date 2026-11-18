Uno que viene saliendo de una lesión respondió a una cuenta parodia, la cual lo acusaba de encontrón con sus compañeros y aviso de dejar el club.

O’Higgins vive días tormentosos, tras un gran inicio de año en materia internacional. El Capo de Provincia cayó por 3-0 ante Coquimbo y perdió de forma humillante la Copa de la Liga, por lo mostrado en cancha.

Es ahí donde las clásicas cuentas parodias en X aparecieron y una de ellas indentificada como @Celestealternav (nueve seguidores) arremetió contra Juan Leiva. Ahí se acusó de que el volante tuvo encontrón con la dirigencia y no seguiría en el club,

“Comunicó que no renovará e incluso avisó a su corredor de propiedades que dejará de arrendar en la zona… Me llega información de que Leiva habría encarado a Boul (Walter Bou) y Schor en el camarín tras la derrota en la final, cuestionándoles su falta de compromiso”, dice parte del post de la cuenta.

Juan Leiva responde en O’Higgins

Alzando la voz oficialmente al supuesto round que hubo en el camarín celeste, Juan Leiva aclaró que no hubo tal pelea. El zurdo solo piensa en levantar cabeza y dejar a O’Higgins en Primera.

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“Esta información es completamente falsa. Jamás me he peleado con nadie y solo quiero que podamos terminar el año de la mejor manera posible. Y tampoco he dicho que me voy. ¡Vamos celestes!”, tecleó en su Instagram.

Leiva es uno de los jugadores más queridos en el Capo y viene de una lesión que lo borró del mapa en las últimas nóminas. Se espera que tenga una nueva oportunidad en la parte final, considerando que Tomás Avilés no respondió ante Coquimbo.

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O’Higgins enfrentará este sábado a U de Chile, en duelo clave por arrancarse de la zona de descenso. El Capo tiene tres puntos sobre U de Concepción (estaría bajando hasta ahora), a falta de tres fechas para el final.

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