El DT cruzado dijo que no tiene problemas en el reconocimiento en cancha al reciente campeón. Eso sí, puso condiciones.

U Católica se juega un duelo clave en la lucha por el Chile 2, cuando este domingo visite a Colo Colo, a las 18.00 horas. Los cruzados están a dos puntos de alcanzar a la U, en cerrada lucha por ir a Copa Libertadores.

Daniel Garnero alzó la voz en el Claro Arena y se refirió al duelo contra el reciente campeón de Liga de Primera. En diálogo con TNT Sports, el argentino sorprendió con su respuesta sobre la opción de hacerle un pasillo al monarca nacional.

“Yo no tendría ningún problema, al contrario, felicitar al justo ganador. Yo no tendría ningún inconveniente, no sé si se acostumbra”, partió diciendo el entrenador de la franja.

Garnero sin obligaciones

Daniel Garnero dejó en claro que junto a sus dirigidos le haría un pasillo de campeón a Colo Colo. Eso sí, puso condiciones tras una polémica que dio la vuelta al mundo en Argentina.

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“Tampoco me gusta que te obliguen, como pasó en Argentina que terminaron los de Estudiantes dándose vuelta que quedó muy mal también eso, pero ese también fue un torneo que no estaba previsto y se modificó”, avisó.

Bajo el ejemplo de lo ocurrido en Argentina, Garnero dijo que “cuando las cosas son muy desprolijas no quedan bien. Yo no tengo ningún problema de felicitar y aplaudir al justo ganador”.

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U Católica entrará a la cancha del Estadio Monumental sabiendo lo que pasó con U de Chile, quien le lleva dos puntos de ventaja rumbo al Chile 2. La U juega el sábado ante O’Higgins, en Rancagua, a las 18.00 horas.