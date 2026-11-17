El enganche de Santiago Wanderers apareció en la órbita de la Franja, algo que no le gustó mucho a un par de históricos del club. Y no por la calidad que tiene el volante de 19 años. Más bien por un problema interno.

En los últimos días se supo del interés que tiene Universidad Católica en hacerse con el fichaje de Cristóbal Ponce, aunque todavía restan tres fechas en la Liga de Primera para que en la Franja se metan de lleno en el mercado de pases para confeccionar el plantel de 2027.

De todas maneras, el apellido de Ponce ya ronda por San Carlos de Apoquindo. Un jugador surgido en las inferiores de Santiago Wanderers que también generó atracción en Colo Colo, donde esas apuestas son bien vistas. Al menos en el último tiempo.

Y principalmente por lo ocurrido con Lucas Cepeda, quien dio buenos resultados futbolísticos y dio el salto al Elche de España. Pero no parece provocar buenas opiniones en la UC. Al menos no en los dos referentes cruzados que accedieron a conversar con RedGol.

Cristóbal Ponce le anotó un golazo a Deportes Recoleta este año. (Pepe Alvujar/Photosport).

Uno fue Jorge Aravena, quien elogió la calidad de Ponce. “Católica no tiene ese jugador por eso es bueno buscar afuera. Tiene enormes condiciones. Y viene de un equipo donde los jugadores que se forman en Wanderers tienen una diferencia con los demás clubes”, expuso el Mortero.

“Evidentemente es un tirón de orejas, pero este chiquillo va a ir a jugar un clásico con el Estadio Nacional lleno y no le pesará la camiseta ni el partido“, fue la positiva opinión que dejó Aravena en torno a lo que ha visto de Ponce, quien ha tenido mucho rodaje en el Decano: en 23 partidos por la Primera B 2026, suma cuatro goles y cuatro asistencias.

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Miguel Ángel Neira se queja de Católica y su intención del fichaje de Cristóbal Ponce

El mundialista Miguel Ángel Neira, autor de un gol en España 82, es un símbolo de Universidad Católica que tampoco recibió de la mejor manera el posible fichaje de Cristóbal Ponce. “Me parece muy raro que busque ese tipo de jugadores”, afirmó.

“Ellos pueden, con todo lo que tienen, sacar jugadores de nivel. Hace mucho rato que la UC no saca a un jugador de nivel como hacía en su momento. Uno ve a los juveniles, los compara con los de Colo Colo y la U. Y estamos muy por debajo de eso”, añadió Neira.

Diego Corral es uno de los juveniles de la UC. (Manuel Lema/Photosport).

Y prosiguió con sus quejas. “No sé qué pasará, algo debe ocurrir para que no salgan cabros buenos para la pelota en la Católica. Eso le falta en el primer equipo, el mediocampo tiene prácticamente atletas, pero no son muy bien dotados futbolísticamente. Antes éramos buenos para la pelota”, afirmó el ganador de dos títulos nacionales con la UC.

“Ahora no sé qué pasa. Si uno escucha y lee, ahora todo se basa en correr. El que no corre, no juega. Yo siento que no es así, el “10” del Arsenal (Martin Odegaard) es extraordinario, bueno para la pelota. Y no lo ves correr, marcar ni tirarse al piso”, expuso el otrora jugador de O’Higgins.

Martin Odegaard en rigor juega con el “8” del Arsenal, pero a él se refería Neira. (Julian Finney/Getty Images).

¿No le parece adecuado entonces?

Me extraña que la Católica busque ese tipo de jugadores. No es la política de buscar gente joven. Para eso mejor no tengan divisiones inferiores y compren todo de otros clubes.