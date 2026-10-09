El futuro de Gary Medel está en tela juicio en estos últimos meses del 2026. Lamentablemente las lesiones han golpeado duro al Pitbull, sacándolo de acción por varios partidos en Universidad Católica y dejando en veremos su continuidad en el club.

Pese al complejo panorama, el propio bicampeón de América dejó en claro que su intención es jugar en el 2027, ya sea en la UC o en otro club. Es más, no descarta iniciar otra aventura en el extranjero para seguir en la actividad.

Sin embargo, no todos creen que eso sea buena idea, a tal punto de llegar a decir que lo mejor podría hacer Medel es derechamente colgar los botines. Así por lo menos lo siente un emblema cruzado como Jorge “Mortero” Aravena, quien en charla con RedGol le dio un duro consejo a Gary.

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Aconseja a Gary Medel de retirarse del fútbol

El mortero aseguró a nuestro sitio que “si yo fuera Gary Medel, me retiro ahora ya. Él entregó su gran capacidad y su gran calidad futbolística al máximo durante todos estos años. Creo que se merece un partido de despedida a alto nivel, porque es un emblema de la institución”.

Gary Medel ha jugado bastante poco en esta temporada 2026 por culpa de las lesiones. | Foto: Photosport.

En ese sentido, Aravena trajo a colación lo que hizo Claudio Bravo cuando optó por retirarse del fútbol. “Fue muy inteligente: se retiró en el extranjero y se acabó. La imagen que dejó en el extranjero la mantuvo intacta, y la tremenda imagen que tiene en Chile sigue exactamente igual de intacta”, concluyó.

En esta temporada 2026 el Pitbull ha jugado un total de 19 compromisos con Católica, siendo diez por la Liga de Primera, cuatro en Copa Libertadores, tres en la Copa de la Liga y dos en la Supercopa. Suma en total 1103 minutos de acción.

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En síntesis