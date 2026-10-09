El periodista, declarado hincha cruzado, dio su lapidaria opinión sobre los deseos del Pitbull de seguir en el equipo para el 2027.

Gary Medel no lo pasa bien este año en U Católica. Las múltiples lesiones lo tienen alejado de las canchas y su continuidad ha sido tema en los hinchas y en el medio del fútbol chileno.

El propio jugador dejó en claro que quiere seguir en las canchas. A sus 39 años, el Pitbull busca revancha y dijo recientemente en Lun que “quiero seguir jugando en 2027, ya sea en la Católica o en algún otro equipo, ya sea chileno o extranjero.

Fue así que Manuel de Tezanos Pinto salió al paso. El periodista de Radio Agricultura, declarado hincha cruzado, ocupó su tribuna en dicho medio y fue lapidario con el ídolo de la selección chilena.

Ponen a Gary Medel lejos de la U Católica

Manuel de Tezanos criticó a Gary Medel y, analizando desde lo futbolístico, le dijo que no tiene nivel para seguir en U Católica. El Pitbull ha jugado 16 minutos en los últimos 18 partidos del equipo.

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“Medel no puede seguir, estupendo por él (que quiera seguir), pero es uno de los jugadores más caros del equipo y no juega, y cuando juega no está a la altura. Ningún hincha en su sano juicio piensa que puede ser un aporte desde lo futbolístico”, lanzó.

El periodista no se quedó ahí y siguiendo con el debate dijo que el Gary “en la cancha hace rato que no juega un partido aceptable y el equipo necesita renovarse en todo sentido”.

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“Lamentablemente, él tuvo su oportunidad antes. Pudo haber llegado antes cuando estaba más vigente, pero se fue a Brasil y Argentina. En esta etapa si bien tuvo un trayecto inicial donde mejoró bastante, este año le costó derrotas al equipo por el tema de la velocidad”, finalizó.