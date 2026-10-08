Desde el club informaron que en el recinto se instaló el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID) para monitorear lo que dejó la tragedia climatológica. El fútbol tendrá que esperar.

Si hasta hace unas horas era una interrogante si es que Universidad Católica iba a disputar su partido por Liga de Primera ante Audax Italiano en el Claro Arena por el aluvión que azotó en las últimas horas al sector alto de Las Condes, ahora el escenario cambió radicalmente.

La institución informó que en su recinto deportivo se instaló hace instantes el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID), el organismo del Estado encargado de planificar, coordinar y dirigir las acciones frente a emergencias, desastres o catástrofes.

“Dependencias de nuestro estadio serán las que se utilizarán para instalar allí los puestos de mando para monitorear la situación y ejecutar las acciones que ha provocado este aluvión en Las Condes”, informaron desde Católica sobre el estado del Claro Arena.

Una decisión que tendrá un efecto colateral en el fútbol, pues en los hechos provocará el aplazamiento del duelo que Los Cruzados deben sostener este sábado con el Audax por la jornada 24 del Campeonato Nacional, lo que en las próximas horas debiera confirmarse desde la ANFP.

ver también Universidad Católica informa del estado del Claro Arena tras aluvión en Las Condes: “No se ve afectado”

Decisión de Católica con Claro Arena tras aluvión en Las Condes

Fue cerca de las 17:00 horas que se declaró la emergencia en el sector de San Carlos de Apoquindo, a raíz del deslizamiento de tierra y agua generó un fuerte torrente por la calle General Blanche, en Las Condes, que provocó el rebalse del canal que está en calle Francisco Bulnes Correa.

A raíz de las consecuencias que generó el aluvión en esta comuna, el Presidente de la República José Antonio Kast decretó zona de catástrofe. Mientras que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja en 10 comunas de la Región Metropolitana.

Será cuestión de horas para conocer qué ocurrirá con los partidos programados para este fin de semana en la capital, donde en el papel el único que podría suspenderse precisamente es el de Católica con Audax, a menos que las autoridades dispongan lo contrario.

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En síntesis