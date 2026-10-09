Fernando Gago recibe positivas noticias para volver al camino del triunfo en la U; la gran duda es con Charles Aránguiz.

Universidad de Chile necesita volver a ganar confianza tras la derrota ante Antofagasta por la Copa Chile, donde ahora debe volver a enfocarse en la Liga de Primera 2026.

Los azules recibirán el lunes (feriado) a Ñublense, en un duelo agendado en el estadio El Teniente de Rancagua, que servirá para que los dirigidos por Fernando Gago puedan dar vuelta la página.

En ese sentido, el técnico celebra en esta jornada, porque sabe que recupera cinco jugadores para el choque con los chillanejos, lo que abre el abanico de opciones y de cambios en la formación de la U.

Marcelo Morales es uno de los que vuelve y pelea su puesto en la U. Foto: Jeff Lee/Photosport

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¿Volverá Charles Aránguiz en la U?

Fue el periodista Marcelo Díaz quien entregó más detalles en el programa “Pelota Parada” de TNT Sports, donde adelantó el panorama de la U para el duelo ante Ñublense.

“Los jugadores de la selección se fueron al CDA, pero tuvieron un entrenamiento tranquilo, pero hoy fe normal junto a sus compañeros con Marcelo Morales, Agustín Arce e Igor Lichnovsky, mientras que para mañana esperan el arribo de Tamayo que venía de Jordania”, explicó.

Por lo mismo, de ellos, al menos los tres primeros van a pelear un puesto como titular para el lunes, aunque los hinchas también piden a gritos la situación de Charles Aránguiz.

“Se espera que Charles Aránguiz llegue al partido del lunes y se sume a los otros tres seleccionados que deberían ser titulares nuevamente”, detalló el notero bullanguero.

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