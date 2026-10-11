Octavio Rivero ha sido uno de los grandes dolores de cabeza de Universidad de Chile en este 2026. Parecía que ya estaba bien, pero otra vez no es considerado: quedó fuera contra Ñublense.

El uruguayo fue una de las obsesiones del Romántico Viajero en los últimos mercados. Finalmente en esta temporada lograron concretar su fichaje, pero bien dicen que se debe tener cuidado con lo que se desea, ya que ha estado muy lejos de las expectativas.

Rivero no repunta en U. de Chile

El pasado 5 de septiembre fue el día más glorioso de Octavio Rivero en Universidad de Chile. Luego de cerca de siete meses lesionado en su rodilla izquierda, con operación de por medio, regresó a la cancha contra Coquimbo Unido e incluso, anotó de penal en la victoria por 4-2.

Parecía ser que empezaba una nueva historia para el uruguayo en el CDA, pero los hechos dicen otra cosa. Desde ese encuentro ante los Piratas, no ha aparecido más en el terreno de juego. Si bien desde el club y Fernando Gago apuntan a que es parte del proceso de recuperación, surge otra información.

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De acuerdo a Emisora Bullanguera, Octavio Rivero no será citado para el duelo contra Ñublense. Esto no obedece a una decisión técnica, sino que el delantero se mantiene entrenando con los lesionados y por esta razón no puede ser considerado ante los Diablos Rojos.

Según el citado medio, Rivero se mantiene con molestias en la rodilla operada y no ha superado del todo el dolor. Desde el club no se han referido al tema, pero es un hecho que el jugador no está disponible por problemas físicos. En todo el año ha jugado solo 3 partidos.

Rivero no ha logrado ser un aporte en U. de Chile. Imagen: Photosport

Universidad de Chile enfrenta a Ñublense en el Estadio El Teniente de Rancagua, este lunes 12 de octubre a las 17:00 horas. Los Azules intentarán quedarse con la victoria, en un duelo donde otra vez Octavio Rivero terminará viendo desde la tribuna.