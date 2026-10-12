Minuto a minuto: Universidad de Chile recibe a Ñublense con el objetivo de acortar la distancia con Colo Colo

La Liga de Primera se pone al rojo vivo. La fecha 24 ya dejó una importante sorpresa con la goleada de Coquimbo Unido por 5-2 sobre Colo Colo. Tropezón que Universidad de Chile quiere aprovechar para acortar la distancia y empezar a soñar con el remontazo.
El Romántico Viajero está a 12 puntos de los albos, pero un triunfo frente a Ñublense, los podría dejar a 9 y con seis partidos pendientes por disputarse. Por lo que es una oportunidad más que importante para los azules.
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Ahora Fernando Gago presentará equipo estelar tras la caída por Copa Chile frente a Antofagasta. Además se indica que será titular Charles Aránguiz que vuelve al equipo estelar tras su ausencia a mitad de semana.
Por su parte, al frente estará Ñublense que viene siendo la bestia negra de la U en especial con Juan José Ribera en la banca. El “Coto” tiene siete partidos sin perder frente al Bulla y este lunes buscará extender este historial, para además mantenerse en la banca del cuadro de Chillán que no gana en la Liga de Primera desde julio.