Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

Minuto a minuto: Universidad de Chile recibe a Ñublense con el objetivo de acortar la distancia con Colo Colo

La “U” hace de local en el Estadio El Teniente y tiene como objetivo sumar tres puntos para soñar con el remontazo.

Por Felipe Pavez Farías

Sigue a Redgol en Google!
La U será local en El Teniente ante Ñublense
© photosportLa U será local en El Teniente ante Ñublense

La Liga de Primera se pone al rojo vivo. La fecha 24 ya dejó una importante sorpresa con la goleada de Coquimbo Unido por 5-2 sobre Colo Colo. Tropezón que Universidad de Chile quiere aprovechar para acortar la distancia y empezar a soñar con el remontazo. 

El Romántico Viajero está a 12 puntos de los albos, pero un triunfo frente a Ñublense, los podría dejar a 9 y con seis partidos pendientes por disputarse. Por lo que es una oportunidad más que importante para los azules.

La última decisión que tomó Gago con la citación de U de Chile para sorprender a Ñublense

ver también

La última decisión que tomó Gago con la citación de U de Chile para sorprender a Ñublense

Ahora Fernando Gago presentará equipo estelar tras la caída por Copa Chile frente a Antofagasta. Además se indica que será titular Charles Aránguiz que vuelve al equipo estelar tras su ausencia a mitad de semana. 

Por su parte, al frente estará Ñublense que viene siendo la bestia negra de la U en especial con Juan José Ribera en la banca. El “Coto” tiene siete partidos sin perder frente al Bulla y este lunes buscará extender este historial, para además mantenerse en la banca del cuadro de Chillán que no gana en la Liga de Primera desde julio. 

Minuto a minuto: La “U” recibe a Ñublense en Rancagua

¡Casi Ñublense!

5'.- El cuadro de Chillán sorprende en el área azul. Plaza centra para Jeraldino y el ariete saca potente cabezazo. Castellón se exige y despeja el peligro. Sigue todo 0-0

¡Comenzó el partido!

1'.- Tras minuto de silencio por el aluvión registrado en la mina El Teniente, empieza a correr el balón. Ñublense es el encargado de darle el vamos al encuentro.

¡Formación de Ñublense!

El elenco del “Coto” Ribera también tiene formación confirmada para este lunes. Los elegidos son Pérez, Campos, Calderón, Valencia, Campusano, Reyes, Rivera, Plaza, Graciani y Jeraldino.

¡Formación estelar en la U!

Fernando Gago pone su mejor gente para el encuentro de este lunes ante Ñublense. Los elegidos son Castellón, Lichnovsky, Zaldivia, Nico Ramírez, Morales, Maxi Guerrero, Reinhart, Aránguiz como capitán, Arce, Vásquez y Edu Vargas.

Tweet placeholder

Ojo con las amarillas

En la U toman con precaución el partido de este lunes. Los jugadores Gabriel Castellón, Matías Zaldivia, Javier Altamirano y Maxi Guerrero están a una amarilla de la suspensión.

De recibir amonestación ante Ñublense, podrían pagar frente a Everton y volver limpios para el clásico ante Universidad Católica en el Claro Arena.

¡La U ya está en El Teniente!

El plantel azul ya llegó al recinto de Rancagua para su partido ante Ñublense por la Liga de Primera. Entre las altas asoma Igor Lichnovsky que junto a Marcelo Morales y Agustín Arce participaron de la fecha FIFA con la selección.

El factor lluvia

En la previa al encuentro, se registran importantes precipitaciones en la región de O'Higgins. Incluso se indica que para la hora del partido se intensificarán las precipitaciones. Sin embargo, hasta el momento la cancha del Estadio El Teniente se encuentra en perfectas condiciones.

Tweet placeholder

¿Dónde se juega?

Por el concierto de BTS en el Estadio Nacional, Universidad de Chile está obligado a cambiar de localía. Por lo que este domingo hará como dueño de casa en el Estadio El Teniente de Rancagua. El partido está programado a las 17:00 horas y será transmitido por TNT Sports y HBO Max.

¡Comenzó la transmisión!

Hola queridos amigos de Redgol. Hoy nos volvemos a reencontrar en este lunes feriado para disfrutar del fútbol. En está ocasión seguiremos el minuto a minuto entre Universidad de Chile y Ñublense por la Liga de Primera.

Lee también
¿Se juega en Rancagua? La U mira alerta la lluvia ante Ñublense
U de Chile

¿Se juega en Rancagua? La U mira alerta la lluvia ante Ñublense

Fernando Gago recupera figura para formar su defensa ideal en la U
U de Chile

Fernando Gago recupera figura para formar su defensa ideal en la U

Gago golpeó la mesa en la citación de la U con drástica medida
U de Chile

Gago golpeó la mesa en la citación de la U con drástica medida

La U recupera a Charles Aránguiz para meterse en la pelea por el torneo
U de Chile

La U recupera a Charles Aránguiz para meterse en la pelea por el torneo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo