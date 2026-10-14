El crack del Barcelona, reciente campeón del mundo con España, sorprendió a varios con una jugada ante el Galatasaray por la Champions League. Y luego del partido, habló de la acción que Matigol patentó hace dos décadas.

Parece una mentira que una jugada de Lamine Yamal haya hecho acordar el repertorio de la calidad técnica que tenía Matías Fernández. Pero así no más fue: en el partido que el Barcelona le ganó con claridad al Galatasaray de Turquía por la Champions League, el español hizo un amague que dejó mareado a su marcador.

Tal cual hizo Matigol muchas veces, tanto en Colo Colo como el Villarreal e incluso en la selección chilena, Yamal simuló que intentaría una rabona ante la presión de Eren Elmali, quien no tuvo cómo frenar el avance del campeón del mundo.

Para colmo de Elmali, el crack de 19 años encontró a Anthony Gordon, quien anotó el 3-1 transitorio. Fue la segunda asistencia de Yamal en el partido, aunque estuvo precedida de una maniobra que dejó a varios atónitos. De hecho, Fran Cánepa lanzó una frase en ESPN. “Acaba de inventar la no rabona”, dijo el comentarista.

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Aunque no tenía razón, pues Mati Fernández había hecho esa maniobra exactamente 20 años antes. Y muchas veces. De todas maneras, Lamine Yamal explicó por qué se le ocurrió hacer eso. “Últimamente veía mucho que los defensas se tiraban al suelo cuando llego a línea de fondo”, describió el atacante del Barça.

“Vi la oportunidad y que me podía salir. Es más bonito, hoy salió efectivo. Estoy muy contento”, manifestó Yamal en este diálogo con los canales oficiales de la Champions League. Eso sí, no dio detalles de cuánto tiempo practicó el recurso para poder hacerlo en un partido oficial.

Lamine Yamal hizo una rabona que Mati Fernández inventó hace 20 años. (Yagiz Gurtug/PS Images/MB Media/Getty Images).

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La frase de Lamine Yamal tras hacer el mismo amague que patentó Matías Fernández

Evidentemente, Lamine Yamal no vio a Matías Fernández hacer esa rabona para amagar. De hecho, el 7 de enero de 2007, el retirado volante ofensivo chileno la hizo ante el Valencia en su debut oficial por el Villarreal. Y el crack español nació el 19 de julio de aquel año.

De todas maneras, haya sido el inventor o no, Yamal quedó feliz por cómo salió la nueva filigrana que agregó a su vasto repertorio. “Siempre intento las fintas para coger espacio”, manifestó el jugador surgido en las inferiores culés que suma 11 goles en 37 partidos por la selección de España.

“Tú sabes que los defensas siempre intentan acercarse a ti. Todo lo que sean fintas para coger espacio nos dan la vida”, sentenció Lamine Yamal, quien maravilló al mundo con un recurso que un chileno utilizó hace dos décadas durante la temporada en la que fue condecorado como Mejor Jugador de América.

Matías Fernández y una de las tantas veces que usó la rabona en Colo Colo. (Andrés Piña | Photosport).

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