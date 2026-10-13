El histórico volante de los azules habló de la opción de que la U supere al Cacique en la definición de la Liga de Primera.

Universidad de Chile se empieza a ilusionar en el cierre de la Liga de Primera, puesto que tras la goleada sobre Ñublense se acercó a Colo Colo en la lucha por el título.

Los azules acortaron la brecha en la cima de la tabla de posiciones, ya que ahora se encuentra solamente a 9 unidades del cuadro albo, con 18 puntos en disputa en un apasionante final de torneo.

Los hinchas de la U se empiezan a ilusionar con un “remontazo”, y así devolverle la mano a Colo Colo, luego de lo sucedido en la temporada 2024, donde el Cacique superó al cuadro laico en las últimas jornadas.

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Pato Mardones ve complejo un “remontazo” de la U ante Colo Colo

El momento de la U fue analizado junto a RedGol por el histórico ex volante laico Patricio Mardones, quien a pesar de la racha del equipo de Fernando Gago, cree que es imposible dar vuelta la situación en la tabla de posiciones.

“Lamentablemente, no depende de la U. Creo que Colo Colo no va a dejar puntos enredados de aquí en adelante. La U tiene que asegurar el segundo lugar y ganar la Copa Chile, esos son los objetivos”, dijo el Pato.

La U goleó a Ñublense en Rancagua. Foto: Jorge Loyola/Photosport

“Está difícil que se pueda conseguir la remontada. Hay que esperar que Colo Colo se caiga y no lo veo tan probable”, cerró el tema Mardones.

El siguiente partido de Universidad de Chile será el miércoles 21 de octubre, cuando juegue la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile ante Deportes Antofagasta, serie que lideran los Pumas por 2-0.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera