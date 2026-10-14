En la agónica remontada del Betis de local ante Porto, el "Ingeniero" superó a figuras de la talla de Jupp Heynckes, Thomas Tuchel, Unai Emery y Vicente del Bosque.

Una agónica victoria por 3-2 fue la que firmó el Betis ante el Portoen su segundo encuentro por fase de liga en la UEFA Champions League, que le permite mantener su invicto con el técnico chileno Manuel Pellegrini en la banca.

No sólo eso. Pues además este triunfo le permite aumentar su marca histórica en la principal competición de clubes en Europa, donde llegó a 29 victorias, con un rendimiento en su carrera del 53.14 por ciento, en un torneo que logró también 23 empates y 17 derrotas.

Todos estos números le sirven a Manuel Pellegrini para meterse de forma oficial, tras el último triunfo del Betis, en el Top 20 de los entrenadores con más partidos dirigidos en la Champions League, y alcanza a una leyenda de la competición como el alemán Jupp Heynckes.

Eso no es todo. El Ingeniero supera el registro que tienen en este certamen prestigiosos entrenadores europeos como el alemán Thomas Tuchel (67), el neerlandés Ronald Koeman (67), el español Unai Emery (66), el italiano Roberto Mancini (61) y el hispano Vicente del Bosque (60).

El nuevo récord que firma Pellegrini en Champions League

Si vamos al detalle de estos números, desde su llegada al fútbol europeo a mediados del 2004, el DT chileno registra ocho participaciones en esta competencia, con cinco equipos diferentes, cuatro españoles y un inglés, Manchester City.

El mejor rendimiento de Pellegrini en Champions League se produjo en dos ocasiones, con los citizens en la temporada 2015-16, y en su debut absoluto con Villarreal en 2005-06. En ambas llegó a semifinales. Además, en todos sus equipos pasó la fase de grupos.

Pese a estos números, alcanzar la Orejona se transforma en una asignatura pendiente para el entrenador nacional, y a sus 73 años parece más inalcanzable que lo logre. Más aún, si cumple con su deseo de partir a la Selección Chilena cuando acabe su vínculo con Betis.

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¿Cuándo vuelve a jugar en Europa?

Por la tercera jornada de la fase de liga en UEFA Champions League, el cuadro de Manuel Pellegrini recibirá al Feyenoord neerlandés en el Estadio La Cartuja de Sevilla, el miércoles 21 de octubre desde las 16:00 horas.

En síntesis