Pablo Milad enumeró muchas maravillas que ha realizado en su gestión en la ANFP, por lo que el próximo DT de Chile podrá ver esos frutos.

La selección chilena busca entrenador para el próximo proceso clasificatorio. Mientras la Federación baraja nombres como Manuel Pellegrini, Gustavo Quinteros y Julen Lopetegui, el presidente Pablo Milad habla maravillas de su trabajo.

A pesar de los malos resultados deportivos, en el 5° Congreso Internacional de Fútbol asegura que se ha realizado un trabajo brillante que dará frutos en el corto plazo.

“Se ha visto, hemos clasificado a los últimos Mundiales Sub 17 (clasifican 7 de 10). Además hemos traído técnicos de buen nivel, encabezados por Felipe (Correa) que es el gerente de selecciones, donde cada uno de los profesionales está comprometido con el desarrollo integral de los jugadores”, señala el dirigente curicano.

Por eso es optimista. “Nos irá bien, tenemos la confianza de haber trabajado con los chicos. Hemos trabajado con las familias, las orientamos, en lo que necesita en alimentación y orden. Analizamos cómo viven los niños que llegan a la selección”, declara.

“Me iré con la tranquilidad que hay un proceso que se cumple, al que hay que darle tiempo. Se ven vestigios y situaciones de luz de esperanza, sin tener estrellas como Alexis o Vidal, pero sí hay chicos que vienen con hambre, ansiedad y sacar esto adelante. Además del trabajo científico que hay en cada selección, se miden falencias físicas, técnicas y tácticos, más métricos. Este proceso va a dar buenos resultados, había que partir con este proyecto, que no le gusta a la gente pues quieren resultados inmediato”, aclaró.

Milad dice que Chile viene trabajando de buena manera (Foto: ANFP)

La responsabilidad de los clubes en el fútbol chileno

Eso sí, piensa que los clubes deben esforzarse más en esto misma. “Es pega que deberían hacer los clubes, acompañando a cada uno de esos jugadores, pues llegan a la cancha y no sabes la vida familiar, no tienen vida normal como mucha gente. Por eso hay que ayudarlos”, declaró.

ver también Hizo un gol en un Mundial, vive en México y pide a Esteban González de DT en la selección chilena: “Es el futuro de nuestro fútbol”

Sobre los malos resultados, Milad piensa que “es responsabilidad de todos los que estamos acá. Yo como presidente pongo la cara, pero tenemos que tomar el sartén por el mango, es un desafío para todos, no solamente el presidente o el gerente. Es fundamental para sacar esto adelante que trabajemos como equipo”.

Por lo mismo pide “unificar criterios. En mi experiencia como presidente de club es si realmente vemos el fútbol formativo como patrimonio. Si lo vemos como gasto estamos errados. En el diagnóstico inicial en la visita en los clubes, se repetía que no había política con el fútbol formativo. Eso era preocupante”, aunque advierte que eso se redujo del 85% al 45% de las instituciones.