Ambos equipos jugarán sus partidos en el norte este domingo, con opciones intactas de alzarse el título. Pablo Milad aclaró qué pasará con el trofeo.

Se acabó la espera en Primera B y por fin se definirá todo en cancha, tras el adiós a la teleserie del escritoriazo. San Marcos de Arica se salvó de la desafiliación y el título se disputará en la última fecha: San Luis y Cobreloa llegan con igualdad de puntos.

Si en la fecha pasada hubo polémica porque la ANFP no llevó la copa a Quillota, donde los canarios podían ser campeones (finalmente empataron y no se dio el título), ahora la cosa cambió. Tras el escritoriazo, Pablo Milad habló sobre la definición del título.

“La ANFP va a estar en todos los lugares, eso sí te puedo decir, tenemos que viajar con dos copas, porque se puede dar en un lugar como en otro. No hay problema, siempre buscando el equilibrio de todo”, dijo el presidente de la ANFP a Liga Sports.

Así se disputará la última fecha de la Primera B

Con San Luis y Cobreloa jugando sus partidos en el norte, la Primera B podría tener campeón este domingo. Ambos elencos llegan con los mismos puntos, donde los loínos harán de local ante Puerto Montt, mientras los canarios visitan a San Marcos.

Photosport.

DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE

12.00 horas / Santiago Wanderers vs. Copiapó Estadio Elías Figueroa de Valparaíso



18:00 horas / Magallanes vs. Antofagasta Estadio Municipal de San Bernardo



18:00 horas / San Marcos de Arica vs. San Luis de Quillota Estadio Carlos Dittborn



18:00 horas / Cobreloa vs. Puerto Montt Estadio Zorros del Desierto de Calama



18:00 horas / Unión San Felipe vs. Unión Española Estadio Municipal de San Felipe



18:00 horas / D. Santa Cruz vs. Rangers Estadio Joaquín Muñoz García



20:30 horas / Deportes Recoleta vs. Iquique Estadio Municipal de La Pintana



ver también Los tres partidos de la definición de la Primera B que no serán transmitidos por TV

En caso que San Luis y Cobreloa terminen con los mismos puntos, el campeón no se definirá por diferencia de goles. Todo pasará a jugarse en duelo único entre ambos, en estadio neutral.

Tabla Primera B: