Luego que no les resultara el plan de permanecer en la categoría con "escritoriazos", los tres equipos deberán jugar en cancha sus chances.

Después que a Rangers, Deportes Santa Cruz y Unión San Felipe no les resultara el plan para salvarse del descenso en Primera B “por secretaría”, este domingo cuando se juegue la última fecha, deberán jugarse en cancha la permanencia.

A partir de las 17:30 horas, tanto en la Región de O’Higgins como en el Valle del Aconcagua estarán muy atentos a lo que ocurra con sus rivales, en una definición por la salvación donde la diferencia entre el colista y el antepenúltimo es de apenas tres puntos.

Por ello, en RedGol sacamos la calculadora y repasamos lo que necesitan tanto Rangers como Santa Cruz y San Felipe para poder asegurar su permanencia en Primera B. Cada detalle cuenta, sobretodo la diferencia de goles que tendrá altísimo valor en esta definición.

ver también Los tres partidos de la definición de la Primera B que no serán transmitidos por TV

La calculadora de la salvación en Primera B

RANGERS DESCIENDE SÍ:

Empata o pierde con Deportes Santa Cruz

UNIÓN SAN FELIPE DESCIENDE SÍ:

Pierde con Unión Española

Rangers le gana a Santa Cruz

SI SANTA CRUZ PIERDE CON RANGERS:

Jugará un partido de definición por la permanencia contra los talquinos

Ahora, todo el escenario del descenso en Primera B cambia radicalmente si se produce un triple empate de puntos, es decir, que Rangers gane a Santa Cruz y San Felipe iguale con Unión Española. Ahí entra en rigor el artículo 86 de las Bases.

En caso que los tres empaten en puntuación, se revisará la diferencia de gol para determinar quién va al duelo extra por la salvación. Si esto se llega a dar, Santa Cruz se salva y se enfrentarán talquinos con aconcagüinos en cancha neutral.

Así está la Tabla de Posiciones previo a jornada 30