Iván Sandrock, entrenador ariqueño, avisa que el Carlos Dittborn será una fiesta. Quillotanos disputan el título con Cobreloa.

San Marcos de Arica respira más tranquilo tras fallo de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina. Los nortinos se quedan en Primera B y evitaron la temida desafiliación tras denuncia de la ANFP.

Ya ratificados en la liguilla del ascenso, el equipo de Iván Sandrock puede ser decisivo en la última fecha del torneo. Los Bravos del Morro reciben a San Luis, quien llega con los mismos puntos que Cobreloa en la cima, peleando el título.

“Uno siempre que juega, juega a ganar, trata de proponer el mejor equipo posible. Al estar de local es otra responsabilidad más de no especular, uno va a salir a ganar sin duda”, dijo el DT nortino, a RedGol.

Iván Sandrock y el duelo con Humberto Suazo

Iván Sandrock, entrenador de San Marcos de Arica, avisó que solo piensa en celebrar con San Marcos tras la tortura del peligro de desafiliación. El DT no está para que San Luis y Chupete le celebren un título en su casa.

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“Queremos celebrar este fallo con un triunfo, esa es la idea, y que nos dé seguridad futbolística para lo que viene. Es maravilloso que podamos tener aforo vendido al 100%, no podía ser de otra manera, la gente tenía que responder”, resaltó.

En cuanto a la posibilidad de darle una mano a Cobreloa y bajar a San Luis rumbo al título, Sandrock fue claro. El DT ariqueño dijo que “nosotros jugamos para nosotros. Para que Cobreloa sea campeón debe ganar también y es mérito de ellos, no dependen de nosotros absolutamente”.

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“San Luis también tiene mucho desequilibrio en ofensiva, jugadores que pasan por muy buen momento. Le ha impregando el sello Humberto Suazo al equipo, lo tenemos claro y tenemos nuestras armas para contrarrestarlo también”, cerró.