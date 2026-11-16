El zurdo defensor, quien pasó por el fútbol joven de la Católica y estuvo cedido en Deportes Limache, le contó a RedGol cómo vive la ciudad esta especial semana que definirá al campeón de la división de plata del fútbol chileno.

Parecía que San Luis de Quillota no encontraba la manera de vencer a San Marcos de Arica, pero un tiro libre espectacular de Guillermo Avello sirvió para concretar el triunfo que desencadenó en una súper final ante Cobreloa para definir al campeón de la Primera B.

En ese contexto, RedGol tomó el teléfono para conversar con un jugador que fue titular en el equipo adiestrado por Humberto Suazo. Un zurdo defensor que ha sumado muchos minutos esta campaña. Las referencias son para Mateo Guerra, quien tuvo un paso por Universidad Católica, donde fue capitán.

El futbolista, quien también estuvo cedido en Deportes Limache, se refirió a lo ocurrido en el estadio Carlos Dittborn. “Fue un partido extraño por cómo se dio. Nuevamente la expulsión de un compañero, pero son cosas del fútbol”, aseguró Guerra.

Mateo Guerra mira un saque de fondo del Nico Peranic, figura en Arica. (Andy Manzanares/Photosport).

Se refería a la tarjeta roja directa que recibió el argentino Facundo Juárez muy temprano en el partido. Fue después de que el juez Nicolás Gamboa revisó las imágenes en el VAR. “Gracias a dios, siempre estuvimos en el partido. Trajimos tres puntos muy importantes de Arica para llevar el campeonato a una final”, apuntó el “28”.

“Será muy linda vs Cobreloa. La idea era volver lo antes posible a casa, lo hicimos así. Ahora descanso y volver el martes a preparar la hermosa final”, dijo Mateo Guerra sobre la idea que tiene el cuerpo técnico de Suazo para afinar detalles de aquel duelo, que tiene fecha, hora y lugar confirmado.

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Mateo Guerra de San Luis anticipa la súper final vs Cobreloa

Mateo Guerra contó que San Luis de Quillota tiene varias razones para entrar con una motivación especial a esa final contra Cobreloa, que se disputará en el estadio Santa Laura. “La ilusión es gigante”, aseguró el jugador de 22 años en la conversación que tuvo con Paulo Flores.

“La gente ayer fue a la plaza a ver los partidos en pantalla grande. Celebraron ahí, tienen la misma pasión que nosotros los jugadores y el cuerpo técnico, dirigentes”, repasó Guerra, quien pretende traducir ese apoyo de los fanáticos en una victoria ante los loínos.

Mateo Guerra, defensor de San Luis. (Foto: San Luis de Quillota).

Pero sabe que será difícil imponerse al equipo dirigido por Mario Salas, que no contará con Gustavo Gotti por una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. “Será una fiesta muy linda para la ciudad”, sentenció Mateo Guerra en una semana muy especial para él. Y definitoria para los Canarios.

Revisa el compacto del triunfo de San Luis vs San Marcos

Así quedó la tabla de posiciones de la Primera B 2026

San Luis de Quillota y Cobreloa quedaron igualados en la cima de la tabla de la Liguilla de Ascenso y jugarán un partido único para definir al campeón.