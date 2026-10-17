El zurdo defensor Mateo Guerra conversó con RedGol y se refirió a cómo vivió el DT esta gran y agónica victoria ante Magallanes que los dejó con chances de ser campeones de la Liga de Ascenso en la fecha siguiente.

San Luis de Quillota le dio una gran alegría al Chupete Suazo, aunque tuvo que esperar casi hasta el final del encuentro ante Magallanes para conseguirla. Fue mediante un lanzamiento penal que Gonzalo Bustos transformó en gol que los Canarios desnivelaron el encuentro.

En ese contexto, RedGol tomó el teléfono para conversar con un zurdo defensor central que entró de emergencia casi al término del primer tiempo. La referencia es para Mateo Guerra, zaguero de 22 años que reemplazó al lesionado Luis Muñoz.

“Un partido muy difícil. Sabemos que ellos se hacían fuertes de local en su cancha. Tienen buenos jugadores, pero nosotros nos preocupamos de hacer nuestro juego, de afianzarnos como equipo. Gracias a dios y nuestro trabajo nos pudimos llevar el triunfo”, afirmó Guerra.

Juan Pablo Zozaya no pudo tapar el tiro de Gonzalo Bustos. (Andrés Piña/Photosport).

El exjugador de Deportes Limache, quien fue capitán en el fútbol formativo de Universidad Católica, abordó el trámite del encuentro. Además de Muñoz, el cuadro Canario sufrió otro problema físico: el de Martín Carreño, quien también salió por una lesión muscular.

“Se dio raro desde el principio. La expulsión de Magallanes comenzando el partido y nosotros tuvimos dos lesionados en el primer tiempo. Aún no sabemos si son desgarros. El lunes se harán exámenes. Esperemos que estén de vuelta lo antes posible. Contra Recoleta será una final”, apuntó Mateo Guerra.

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Mateo Guerra de San Luis de Quillota cuenta la emocionada reacción de Chupete Suazo

Mateo Guerra habitualmente suma minutos en San Luis de Quillota, que está al borde de bajar el título de la Primera B de la mano de Chupete Suazo. En ese contexto, el defensor que utiliza la camiseta “28” le contó a RedGol cómo se vivió el festejo en el vestuario.

El otrora goleador de la selección chilena y el Monterrey de México se emocionó hasta las lágrimas. Algo que no pasó inadvertido para sus pupilos, quienes experimentaron junto a él ese dulce sabor de un triunfo sobre la hora que dejó muy cerca el objetivo.

Humberto Suazo festejó con fervor ese 1-0 ante Magallanes. (Pepe Alvujar/Photosport).

“Nos dijo gracias, que es difícil que él se emocione y nosotros pudimos hacerlo. contento por él, por los jugadores, dirigentes y la hinchada, que nos ha acompañado durante todo el año. Esperamos levantar la copa vs Recoleta”, aseguró Guerra.

Añadió que “sería hermoso ser campeones de local, nos preocuparemos de hacer el trabajo vs Recoleta. Ojalá se den los resultados para ser campeones en Quillota. Y si no se da, iremos con todo a Arica a lograr este título por este hermoso club y hermosa ciudad”.

Los nervios de Chupete Suazo antes de que Gonzalo Bustos ejecutara el penal. (Pepe Alvujar/Photosport).

Por cierto, a Mateo Guerra este encuentro frente al Manojito de Claveles también le tocó la fibra íntima. “Terminé emocionado, vienen recuerdos de muy niño. Mi familia no pudo viajar. Pero de todas maneras terminé muy emocionado por este año, por luchar siempre hasta el último minuto, por el buen grupo que hay. Eso me tiene muy ilusionado”, sentenció el zurdo marcador.

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