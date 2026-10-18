Confirman alerta por frente de mal tiempo para revancha entre Colo Colo y Puerto Montt: “Si cambia de escenario…”

Este martes se disputarán los 45 minutos restantes por los cuartos de final, pero el frente de mal tiempo podría cambiar todo… ¡Otra vez!

Colo Colo y Deportes Puerto Montt saltan a la cancha este martes 20 de octubre para cumplir con los últimos 45 minutos de la llave de cuartos de final de Copa Chile. En el marcador global los albos vencen por 2-0, pero todavía queda un tiempo y como reza el popular dicho: todo puede pasar.

El tema ahora es que el encuentro está programado para las 18:00 horas en el Estadio Monumental. Pero nuevamente hay estimadas lluvias y el partido otra vez corre peligro. Lo que no tan solo indican las aplicaciones de celulares, sino que hasta expertos avecinan hace varios días.

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“El martes 20 sería la jornada en que el evento alcanzaría su mayor potencial para el desarrollo de condiciones de tiempo severo. La probabilidad de ocurrencia de lluvias es del 100 %”, recalca el sitio Meteored.

Las estimaciones apuntan hasta a 35 milímetros de agua caída. Incluso no se descartan tormentas eléctricas y granizos. Lo que hace aún más complejo el panorama, y vuelve a poner en alerta la llave entre albos y salmoreros.

Activan alarma por revancha entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt

El tema es que ambos equipos siguen de cerca el reporte del clima, por lo que se monitorea la situación en cada segundo.

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Lo que confirmó Deportes Puerto Montt a minutos de viajar hasta la capital. “Hemos tenido conversaciones con Colo Colo. Hasta el momento se juega. Ahora a las 19:30 horas nos vamos a Santiago. Nos quedamos allá y esperamos al partido del martes”, indicó el director deportivo, Pablo Soto, a Mi Sur Deportes.

Incluso el directivo dejó abierta la chance de que, si nuevamente aparece la lluvia como factor, el partido sufra importantes modificaciones. “Esperaremos lo que diga la ANFP, tanto como si cambian de escenario, que todavía es opción que cambien de estadio, o si lo suspenden”, sentenció Soto.

En resumen:

Colo Colo y Puerto Montt juegan por los cuartos de final de Copa Chile este martes 20 de octubre a las 18:00 horas.

En el Estadio Monumental se disputarán los 45 minutos que restan de la revancha.

Existe preocupación por el duelo por el frente de mal tiempo que se avecina para está semana.