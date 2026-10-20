Eduardo Godoy explica que en el proceso de venta de acciones, estos nombres quedan fuera por la nueva regulación.

El liquidador Eduardo Godoy ha debido salir a explicar en qué está la venta de las acciones del grupo Sartor, luego de revocar a todo el directorio de Azul Azul y dejar en expectación a Universidad de Chile.

Por lo mismo, a la espera de un nuevo directorio de transición, explicó la forma en que se están poniendo a la venta el paquete, dejando en claro que tipos como Victoriano Cerda o Patricio Kiblisky no tendrán las puertas abiertas.

Pese a que hace una semanas el propio Godoy aseguró que no cierran las puertas, ahora aseguró que la nueva Ley de Sociedades Anónimas los deja fuera de carrera.

La U vive un momento clave en la venta de sus acciones. Foto: Andres Pina/Photosport

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La Ley deja fuera a los “ex dueños” de U de Chile

Fue en el programa Pauta de Juego donde Eduardo Godoy pidió un tiempo para explicar el tema, dejando en claro que antes incurrió en un error, pero que ahora, con la nueva ley, sabe que no pueden entrometerse en Universidad de Chile.

“Me retracto cuando lo dije, no tenía tan claras las modificaciones de la Ley de Sociedades Anónimas y ellos, me parece, que no podrían participar de la compra. Si ellos llegan a presentarse, invitamos a mucha gente, hay una calificación de oferentes según criterios y uno de ellos es quiénes son los beneficiarios finales y, si no es dinero propio, saber de dónde obtienen financiamiento“, explica.

“A los compradores les pedimos que acrediten el origen de fondo y el beneficiario final y nos parece inadecuado y califa mal que una persona venga de fondos de esta persona o de grupos. En el fútbol no se reparte dividendos, por lo que llama la atención que existan financistas para prestar dinero si no hay un flujo para pagar, entonces la intención es otra. La nueva ley pretende transparentar, cuando dije lo anterior me retracto; ellos no van a poder participar”, destaca.

Por lo mismo aseguró que es más amplio que sólo con estos nombres: “No es solo ellos, cualquier otra persona que tenga vínculos con otros clubes, no es algo personal, es algo que la legislación lo obliga”.

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