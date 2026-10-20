El ex presidente de la concesionaria de los azules sufre nuevo revés con la CMF luego de no realizar una OPA para el control de la U.

Michael Clark se encuentra cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva por el Caso Sartor, lo que lo tiene alejado del presente de Azul Azul y Universidad de Chile.

Pero dentro de la cárcel le sigue lloviendo con gravísimas multas millonarias que lo golpean en el suelo, donde ahora fue la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) la que le mandó un gol al ángulo.

Según detalla CNN Chile, “le aplicó una multa de 20.000 UF, equivalente a más de $820 millones por tomar el control de Azul Azul S.A., la sociedad anónima abierta que administra la concesión del Club Universidad de Chile, sin realizar una oferta pública de adquisición de acciones (OPA)”.

Michael Clark está en prisión preventiva por el caso Sartor. Jonnathan Oyarzun/Photosport

ver también Los millonarios sueldos que se pagaban Michael Clark, Cecilia Pérez y Cristián Aubert en U de Chile

Michael Clark suma multas millonarias por el control de la U

Michael Clark vuelve a sufrir un duro revés, lo que ahora le significa una millonaria multa mientras espera en prisión preventiva la resolución definitiva del caso Sartor.

Todo tiene que ver cuando “compró a Asesorías e Inversiones Sartor S.A., a través de Inversiones Antumalal Limitada, sociedad de la que es dueño en un 90%, un total de 6.354.981 cuotas del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport“.

“Esas cuotas equivalían al 90,07% del fondo y se pagarían a US$ 0,9 cada una, por un total de US$ 5.719.483. Como Antumalal ya era dueña del 9,93% restante, con la operación pasó a ser dueña del 100% del fondo”, detallan.

Con esto pasó a ser el accionista mayoritario dentro de Azul Azul, pero su jugada fue impugnada por la CMF que exigió que debió realizar una oferta pública de adquisición de acciones, lo que desmoronó su estratégica jugada.

Si bien el propio Michael Clark llevó el tema a la justicia, finalmente, en aquella oportunidad también fue sancionado: “Le aplicó una multa de 65.000 UF por infracciones a la Ley Única de Fondos, a la Ley de Sociedades Anónimas y a la Ley de Mercado de Valores, junto con una inhabilidad de cinco años para ejercer como director o ejecutivo principal de entidades fiscalizadas. Esa sanción se encuentra en reclamación judicial”.

Ahora suma una nueva millonaria multa de parte de la CMF por el tema de la OPA que no fue realizada, aunque también se deja en claro que tiene el tiempo para una apelación.