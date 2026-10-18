Más de un centenar de fanáticos se metieron en la cancha del Estadio Bicentenario de La Florida durante el encuentro donde se enfrentaron leyendas de la U.

Más de ocho mil hinchas de la Universidad de Chile acudieron hasta el Estadio Bicentenario de La Florida para celebrar la despedida del fútbol profesional de uno de sus extranjeros más queridos en la historia: Matías Rodríguez.

En el encuentro asistieron figuras del plantel campeón de la Copa Sudamericana 2011, con nombres del actual equipo azul como Charles Aránguiz y Eduardo Vargas, además de la presencia de figuras como Mauricio Victorino, Gustavo Lorenzetti, Guillermo Marino y Diego Rivarola, entre otros.

Sin embargo, el evento no pudo terminar de la forma en que el propio Rodríguez soñaba, pues un centenar de hinchas de la U saltaron varios metros desde las tribunas para invadir la cancha en busca de un saludo, una foto o incluso un presente de los invitados al evento.

Incidentes marcan despedida de Matías Rodríguez

La situación desbordó todos los protocolos de seguridad y provocó que el propio homenajeado tuviera que salir corriendo de la cancha hacia el camarín para evitar que la horda de forofos le hiciera algún daño, por más muestras de cariño que recibiera.

Pero también, la despedida de Rodríguez fue el espacio para que los fanáticos de la U se manifestaran en contra del ex presidentede Azul Azul, Michael Clark, actualmente en prisión por el Caso Sartor, y lo hicieron lanzando billetes a la cancha con la imagen del empresario.

Un nuevo capítulo de violencia que protagonizan los hinchas azules que, ante la impunidad que sienten sobre sus actos y los nulos castigos por parte de las autoridades (sólo derechos de admisión), se sienten a sus anchas sin control de quien corresponda.

En síntesis