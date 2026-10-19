Ganó cuatro medallas de oro, fue 11 del mundo y ahora sorprende con drástica decisión en el circuito de WTA

La tenista chilena Alexa Guarachi se despide está semana y disputará su último torneo en Japón.

Sorpresa total causó el anuncio de la tenista Alexa Guarachi. La reconocida atleta nacional decidió colgar la raqueta y lo hará nada menos que en Japón. De esta forma, a sus 35 años le pondrá fin a una carrera plagada de éxitos por Chile.

Es que Alexa nació en Destin, Florida, Estados Unidos. Pero decidió representar a la Roja. Tal como reza el dicho, la sangre tira y su padre Fernando Guarachi fue clave en dicha decisión.

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Aunque no manejaba el español, la adaptación de la “gringa” fue rápida. “Aprendí a decir hueón”, confesó a La Tercera. También se hizo hincha de Universidad Católica y su máximo ídolo fue José Pedro Fuenzalida.

Alexa Guarachi se hizo hincha de la UC y hasta recibió la camiseta del “Chapa” Fuenzalida

Su talento innato de inmediato se demostró en la cancha. En el circuito de WTA ganó en el dobles en los torneos realizados en Adelaide, Dubai, Estambul y Gstaad. Además se alzó como finalista en Roland Garros en 2020.

Pero también hizo historia al ganar la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima en 2019 en el dobles mixto junto a Nicolás Jarry. En tanto en 2018 también ganó en el dobles con Daniela Seguel.

Alexa Guarachi decidió defender los colores de Chile y sumó cuatro medallas de oro (Photo by Minas Panagiotakis/Getty Images)

A su vez, sumó otras dos preseas doradas en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta en 2017. En aquella instancia ganó en el dobles junto a Daniela Seguel y por equipos donde se sumó su patner y Fernanda Brito.

“La gente ha sido genial y entienden que no soy la típica chilena, pero que mi amor por el país es el mismo (…) Los chilenos tienen este amor por su país, tanto que van a apoyar a cualquiera que los represente. Es increíble para mí verlo”, recalcó a El Mercurio.

El retiro de Alexa Guarachi: último torneo es en Osaka

En 2023 se retiró para dedicarse completamente a la maternidad y a su hijo Benjamín. Pero tras dos años volvió a competir en el circuito. Incluso se aventuró en el pickleball, una nueva modalidad de tenis que se ha hecho popular en Estados Unidos.

Pero tras varias temporadas, decidió tomar una drástica decisión que sorprendió a los seguidores del tenis en Chile. “Alexa Guarachi se despide del tenis profesional esta semana en el WTA de Osaka”, alertó el periodista Carlos González.

“Jugará su último torneo junto a Asia Muhammad. Quiere dedicar más tiempo a su familia y a trabajar en la formación de nuevos talentos”, apuntó el comunicador.

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Torneo en el que justamente salta a la cancha este miércoles 20 de octubre a las 3:00 horas. La dupla compuesta por la tenista nacional se medirá ante las representantes de Chequia compuesta por Jesika Malecknová y Miriam Kolodziejová. Lo que será la última semana de una de las deportistas más importantes del país.

En resumen:

La tenista Alexa Guarachi anunció su retiro definitivo del tenis profesional en Japón.

Alexa Guarachi jugará su último torneo en el WTA de Osaka con Asia Muhammad.

La deportista ganó cuatro medallas de Oro por Chile, entre ellas destaca la conseguida en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 junto a Nicolás Jarry.