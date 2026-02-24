La tenista chilena Alexa Guarachi se retiró del tenis el 2023, luego de disputar los Juegos Panamericanos representando a Chile. La razón tenía mucho peso: se dedicaba completamente a su maternidad de su hijo Benjamin, que recién cumplió un año.

A poco más de dos años de esa determinación, regresó en el torneo WTA de Austin para disputar un partido de dobles, su especialidad, junto a la británica Emily Appleton (95°).

Como si nunca hubiese pasado el tiempo, Guarachi demostró estar intacta para retomar su carrera, pues consiguió jugar un gran partido y con la europea vencieron por 6-4 y 6-4 a las asiáticas Ya-Hsin Lee y Natsumi Kawaguchi.

Si bien Alexa no tiene ranking profesional, tiene la posibilidad de participar en el circuito gracias al ranking protegido, a lo que se acogió al congelar su carrera.

Guarachi antes de jugar en el WTA de Austin junto a su hijo de 1 año

Guarachi da un salto en el ranking

Algo que prontamente no necesitará utilizar si empieza a sumar puntos en el ranking. De hecho, con esta victoria, consiguió 54 unidades y de inmediato estará entre los 900 mejores doblistas del mundo.

Ahora tendrá un desafío mayúsculo en la segunda ronda, ya que enfrentará a dos jugadoras que se encuentran ene el top 100: La taiwanesa En-Shuo Liang (79°) Eudice Chong de Hong Kong (87°), terceras sembradas.

El encuentro de cuartos de final aún no está programado oficialmente, pero se estima que recién el jueves se defina el paso a las semifinales del certamen.

