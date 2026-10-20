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Fútbol chileno

Avisan que U de Chile y U Católica van por crack de O’Higgins: “El equipo más grande de mi corazón”

Brillando en el mediocampo celeste, uno que pasó por Fluminense provocó un Clásico Universitario por su carta.

Por Nelson Martinez

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El Capo se llena de sondeos por sus figuras.
© Photosport.El Capo se llena de sondeos por sus figuras.

O’Higgins de Rancagua ha tenido un brillante año en lo internacional, mientras pelea por no descender y, a la vez, campeonar en Copa de la Liga. Ahí ya comenzaron los sondeos por sus figuras.

Si bien Arnaldo Castillo y Felipe Faúndez han sonado en grandes de Santiago y el extranjero, otro de tremendo año es Felipe Ogaz. El canterano celeste, que pasó por Fluminense, despertó el interés de dos archirrivales del fútbol chileno.

Clásico universitario por Felipe Ogaz. El volante finaliza contrato en O’Higgins y gusta en ambos clubes. Van a ofertar”, informó Renzo Luvecce, periodista deportivo. Es más, desde el Claro Arena lo tienen visto hace rato al volante mixto.

Ogaz responde en O’Higgins

Felipe Ogaz se hizo del puesto que dejó Matías Lugo el año pasado y no soltó más la camiseta de O’Higgins este 2026. El zurdo es seguido desde U de Chile y U Católica, siendo claro en su preferencia si llega a dejar el Capo de Provincia.

Foto: Instagram.

Foto: Instagram.

“Me gustaría algún día salir del país a jugar y hacer mi carrera afuera. El mayor de mis sueños es jugar en España”, dijo en ESPN F90 Chile. Tras eso, el volante que se recupera de una lesión dejó en claro que solo piensa en O’Higgins por ahora.

Desde el Monasterio Celeste y luchando por levantar el título de Copa de la Liga, Ogaz aseguró que “estoy en el equipo más grande dentro de mi corazón. Cada uno tiene metas personales y cada vez uno quiere ir creciendo”.

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El volante que la rompe junto a Juan Leiva en el mediocampo celeste ha disputado 44 partidos este año. Ahí anotó un gol (vs Unión La Calera) y ha entregado 1 asistencia.

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